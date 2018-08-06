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Süper Lig ekibinden Doumbia bombası

Yeni sezon önce transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekibi Göztepe, Seydou Doumbia'nın transferi için harekete geçti.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 16:05
Süper Lig ekibinden Doumbia bombası

Süper Lig'de pazar günü evinde oynayacağı Yeni Malatyaspor maçıyla sezonu açacak olan Göztepe, santrfor transferinde gözünü dünyaca ünlü yıldız Seydou Doumbia'ya çevirdi.

Forvet hattına mutlaka takviye yapacak sarı-kırmızılıların Sporting Lizbon'dan ayrılması gündemde olan Fildişi Sahilli oyuncuya teklif götürdüğü ifade edildi. Türkiye'de birçok takımla ismi anılan Doumbia'nın çok fazla maliyetinin olmadığı öğrenildi. Göz-Göz'ün yıllık 1.5 milyon eurodan kapıyı açtığı ifade edilirken, 30 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı vurgulandı.

BİRÇOK TAKIMDA OYNADI

Kariyerine ülkesi Fildişi Sahilleri'nde Athletic Adjame takımında başlayan Doumbia, ASEC Mimosas, AS Denguele, Papua Yeni Gine'de Uni Inter, Japonya'da Kashiwa Reysol ve Tokushima Vortis, İsviçre'de Young Boys ve Basel, Rusya'da CSKA Moskova, İtalya'da Roma, İngiltere'de New Castle United, son olarak da Portekiz'de Sporting Lizbon formalarını terletti.

Göz-Göz'ün Doumbia'ya alternatif olarak Senegalli Papiss Cisse'yi düşürdüğü iddia edildi. Çin'de Shandong Luneng ekibinde top koşturan 33 yaşındaki futbolcu için de nabız ölçüldüğü kaydedildi.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 16:05
  1. İngiltere
  2. Türkiye
  3. İtalya
  4. Japonya
  5. Japon
  6. Malatya
  7. İsviçre
  8. Rusya
  9. Portekiz
  10. Senegal
  11. Malatyaspor
  12. Fildişi Sahilleri
  13. Sporting Lizbon

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