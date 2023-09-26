Süper Lig ekibinden bomba! Sergen Yalçın ile ilk görüşmeyi yaptılar
Beşiktaş sonrası bir daha başka bir takımda çalışmayan Sergen Yalçın için sürpriz bir gelişme yaşandı. Samsunspor, Sergen hoca ile ilk görüşmesini gerçekleştirdi.
Beşiktaş'ın ardından hiçbir takımda görev almayan Sergen Yalçın için beklenmedik bir görüşme gerçekleşti. Siyah-beyazlı ekipte şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın için Süper Lig ekibi harekete geçti.
Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın, başarılı performansıyla büyük beğeni toplamıştı. Siyah-beyazlılarla 2020-21 sezonunda hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldıran Yalçın, bir sonraki sezon alınan kötü sonuçların ardından takımdan ayrılmıştı.
Trendyol Süper Ligi'nde sezona istediği gibi başlayamayan Samsunspor'da kötü gidiş bir türlü durdurulamıyor. Kırmızı beyazlılar, bugüne kadar oynadığı ligde oynadığı 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alırken; 1 puanla ligin dibine demir atmış durumda bulunuyor.
Sport Digitale'in haberine göre; Bu sezon yükseldiği Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Samsunspor, Sergen Yalçın ile görüşme gerçekleştirdi.
Sergen Yalçın, daha önceden Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor ve Yeni Malatyaspor'da teknik direktörlük yaptı.
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