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Süper Lig ekibinde şok ayrılık! Teknik direktör...

Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor kötü gidişatın ardından teknik direktör Saffet Susic ile yollarını ayırma kararı aldı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 01:28
Süper Lig ekibinde şok ayrılık! Teknik direktör...

Akhisarspor yönetimi konu hakkında resmi açıklamayı yarın noterden yapılacak fesih sözleşmesi sonrası duyurmayı planlarken diğer taraftan yeni Teknik Direktör arayışlarına başladığı bildirildi. Akhisarspor, Teknik Direktör Safet Susic ile çıktığı 5 lig maçında 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 2 puan topladı ve ligin dibinde yer aldı. Son olarak dün Afyon'da oynanan MKE Ankaragücü maçı mağlubiyeti sonrası Afyon'da acil bir toplantı yapan Akhisarspor yönetimi, Boşnak teknik adam ile yollarını ayırdı.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 01:28
  1. Ankara
  2. Afyon
  3. Saffet Susic
  4. Akhisarspor
  5. Süper Lig

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