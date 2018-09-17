Süper Lig ekibinde şok ayrılık! Teknik direktör...

Akhisarspor yönetimi konu hakkında resmi açıklamayı yarın noterden yapılacak fesih sözleşmesi sonrası duyurmayı planlarken diğer taraftan yeni Teknik Direktör arayışlarına başladığı bildirildi. Akhisarspor, Teknik Direktör Safet Susic ile çıktığı 5 lig maçında 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 2 puan topladı ve ligin dibinde yer aldı. Son olarak dün Afyon'da oynanan MKE Ankaragücü maçı mağlubiyeti sonrası Afyon'da acil bir toplantı yapan Akhisarspor yönetimi, Boşnak teknik adam ile yollarını ayırdı.