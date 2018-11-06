Süper Lig ekibinde sakatlık şoku! Yıldız oyuncu sezonu kapattı

Bu sezon sakatlıklardan yana başı dertte olan, Spor Toto Süper Lig'de düşme hattında, Avrupa'da ise grubunda son sırada bulunan yeşil-siyahlılarda stoperlerden Mustafa Yumlu sezonu kapatırken, Dany ise en az 3 ay sahalardan uzak kalacak. Haftalardır kırık burunla, ameliyat olmadan maske takarak oynayıp fedakarlık yapan Mustafa, son Erzurumspor maçında sakatlanıp oyundan çıktı. Çekilen MR'ında çapraz bağları koptuğu tespit edilen tecrübeli stoperin sezonu kapattığı öğrenildi. Göztepe maçında tendonundan sakatlanan Dany'nin de ameliyat olmasa bile iyileşmesi 3 ay sürecek.

Defansta alternatifi az olan, Mustafa ve Dany'nin sakatlığıyla moral çöküntüsü yaşayan Akigo'nun elinde tek stoper olarak Caner kaldı. Akhisar, lig, Avrupa ve Türkiye Kupası'nda devre arasına kadar kalan 11 maçta yalnız 1 stoperle idare edecek. Teknik direktör Cihat Arslan, kadro içinden defansa alternatif yaratmaya çalışacak. Elinde golcü olarak da formsuz Seleznyov olan yeşil siyahlı ekipte ayrıca Sevilla maçı öncesi Regattin'in de belinde sakatlık bulunuyor. Eylül ayından beri forma giyemeyen Serginho, tedavi olduğu Brezilya'dan Türkiye'ye dönüp düz koşulara yeni başladı. Eksikler nedeniyle eli kolu bağlanan Cihat Arslan, Sevilla maçında ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Pes etme niyetinde değiliz, en az puan istiyoruz" dedi.

BİLETLER SATIŞTA

Akhisarspor'un Sevilla'yı konuk edeceği maçın bilet fiyatları belli oldu. Biletler kapalı tribün E, F, G, H bloklar 60, C, D, I, J bloklar 40, A, B, K, L bloklar ve maraton 34, kale arkaları 25 TL'den satılacak. Spor Toto Akhisar Stadı'nda perşembe günü saat 20.55'te başlayacak mücadeleyi Fransız Hakem Benoit Millot yönetecek. Müzesinde 5 UEFA Kupası bulunan Sevilla, grupta 25 Ekim'de oynanan ilk maçı 6-0 kazandı. Rövanş öncesi yarın Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan ve Sevilla Teknik Direktörü Pablo Machin, statta düzenleyecekleri basın toplantılarında soruları yanıtlayacak.