Süper Lig ekibinde flaş gelişme! Yasak kalktı

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde transfer yasağı kaldırıldı.
29 Ocak 2019 Salı 16:48
MKE Ankaragücü, transfer sürecinde engel teşkil eden tüm borç dosyalarının ödenerek transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı.
Ankaragücü, transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı.
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