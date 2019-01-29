Süper Lig ekibinde flaş gelişme! Yasak kalktı Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde transfer yasağı kaldırıldı.

MKE Ankaragücü, transfer sürecinde engel teşkil eden tüm borç dosyalarının ödenerek transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı. Ankaragücü, transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı. Ayrıntılar geliyor...

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