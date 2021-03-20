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Spor Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! Maaşını alamadığı için sözleşmesini feshetti, şehirden ayrıldı
Spor

Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! Maaşını alamadığı için sözleşmesini feshetti, şehirden ayrıldı

Yukatel Denizlispor'da forma giyen Tiago Lopes, maaşını alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshederek şehirden ayrıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-20 20:45:00 - 2021-03-20 20:52:56
Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! Maaşını alamadığı için sözleşmesini feshetti, şehirden ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un kulüp asbaşkanı Ali Fırat, oyuncuları Tiago Lopes'in sözleşmesini tek taraflı feshettiğini bildirdi. Ali Fırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 32 yaşındaki oyuncunun iki maaşını alamadığı için sözleşmesini tek taraflı feshettiğini ve kentten ayrıldığını duyurdu.

Portekizli oyuncu, 1 Temmuz 2019'da yeşil-siyahlı takımla 2 yıllık sözleşmeye imza atmıştı.

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