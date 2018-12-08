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Süper Lig ekibinde büyük kriz! Yıldız futbolcu kulübe rest çekti, idmana çıkmadı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da yıldız futbolcu Trezeguet krizi yaşanıyor.

08 Aralık 2018 Cumartesi 14:43
Süper Lig ekibinde büyük kriz! Yıldız futbolcu kulübe rest çekti, idmana çıkmadı

Kasımpaşa'nın Mısırlı yıldızı Trezeguet dün Menemen Belediyespor maçında yedek kulübesinde olması gerekirken tribüne çıkmış ve adeta kulübüne rest çekmişti.

24 yaşındaki oyuncunun Kasımpaşa'dan kesinlikle ayrılmak istediği öğrenilirken, kulübünün de başarılı oyuncu için 10 milyon euro talep ettiği bilgisi edinildi.

Bilindiği üzere bir Suudi kulübü Kasımpaşa'ya Trezeguet için 8 milyon euroluk teklif yapmış ancak ret cevabı almıştı.

Dünkü idmanda yer almadı

Teknik direktör Mustafa Denizli de oyuncunun ve takımın içinde bulunduğu durumdan rahatsız. Denizli, Trezeguet'nin idmanlara ve takım toplantılarına katılmasını istemiyordu. Bu konuyla ilgili ilk adım da bugün atılmış görünüyor.

Trezeguet dünkü idmana çıkmadı ve ocak ayı transfer döneminde takımdan ayrılmak istediğini yönetime bu hareketiyle bir kez daha göstermiş oldu. Denizli'nin de bu hamle üzerine kesinlikle Trezeguet'yi takımda görmek istemediği öğrenildi.

(Fanatik)

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 14:43
  1. Denizli
  2. Kasımpaşa
  3. Süper Lig
  4. Trezeguet

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