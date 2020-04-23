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Spor

Süper Lig ekibinde ayrılık! Tecrübeli file bekçisi sözleşmesini feshetti

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor'da forma giyen tecrübeli eldiven Adam Stackhowiak sözleşmesini tek taraflı feshetti.

2020-04-23 00:16:00 -
Süper Lig ekibinde ayrılık! Tecrübeli file bekçisi sözleşmesini feshetti

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, kaleci Stackhowiak'ın 2 aylık alacağı nedeniyle sözleşmesini tek taraflı feshettiği, bunun iyi niyetten uzak bir davranış olduğu belirtildi.

Zor sürece rağmen geçen hafta oyunculara 1,5 milyon lira ödeme yapıldığı, bu hafta da aynı miktarda ödeme yapılacağının kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Adam Stackhowiak ile yapılan görüşmede kendisi geçen sezon aldığı ücretin 2 katı ücret talebinde bulunmuş ve tehditvari bir tutum sergilemiştir. Başta Avrupa olmak üzere birçok ülkedeki liglerde futbolcular ücret indirimine bile giderken, bir oyuncumuzun alacaklarını zamanında alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini feshetmesi bizleri sadece üzmüştür. Yukatel Denizlispor bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da onurlu, şerefli ve mesleğine saygı duyan oyuncularla yoluna devam etmeyi sürdürecektir."

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