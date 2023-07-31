  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Süper Lig ekibi Suudi Arabistan'a transferi duyurdu
Spor

Süper Lig ekibi Suudi Arabistan'a transferi duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-07-31 23:01:00 -
Süper Lig ekibi Suudi Arabistan'a transferi duyurdu

TÜMOSAN Konyaspor, Ibrahim Sehic'in Suudi Arabistan ekibi Al-Khaleej'e transfer olduğunu duyurdu.

Konyaspor’un deneyimli kalecisi ve kaptanı Ibrahim Sehic, Suudi Arabistan ekibi Al-Khaleej’e transfer oldu.

Konyaspor kulübünden yapılan açıklamada kaptan Sehic’e veda edilerek, “Kulübümüz ile Suudi Arabistan ekibi Al-Khaleej, oyuncumuz Ibrahim Sehic’in transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Konyaspor’umuzun üç sezon başarıyla kalesini koruyan ve takım kaptanlığımızı yapan Sehic’e kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz” denildi.

Sehic, Konyaspor formasıyla 99 maça çıktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23