Süper Lig ekibi Serdar Gürler'i açıkladı
Süper Lig ekibi Göztepe, İspanyol ekibi Huesca'da forma giyen Türk futbolcu Serdar Gürler'i 1,5 yıllığına kiraladığını açıkladı.10 Ocak 2019 Perşembe 23:23
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, İspanya La Liga'da mücadele eden Huesca'dan Serdar Gürler ile kiralık olarak anlaştı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Serdar Gürler ile kiralık olarak 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
7 kez A Milli oldu
Fransa'da dünyaya gelen 28 yaşındaki Serdar Gürler, Sochaux altyapısında yetiştikten sonra 2012-2013 sezonunda Elazığspor'a transfer oldu. Türkiye kariyerinde Trabzonspor, Kayseri Erciyesspor, Gençlerbirliği ve Osmanlıspor'da forma giyen Serdar Gürler, 2018-2019 sezonu başında İspanyol ekibi Huesca'ya gitmişti.
Serdar Gürler, 7 kez A milli formayı giydi.
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