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Süper Lig ekibi Bodrum'da bozguna uğradı

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında konuk olduğu Bodrumspor'a4-2 yenildi.

06 Aralık 2018 Perşembe 16:36
Süper Lig ekibi Bodrum'da bozguna uğradı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Bodrumspor, Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Muğla Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada Bodrumspor, Ankaragücü'nü 4-2 mağlup etmeyi başardı.

Bodrumspor'a rakibi karşısında galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Orhan Aktaş, 69. dakikada Harun Kavaklıdere, 82. dakikada Emre Şahin, 86. dakikada Celal Dumanlı kaydetti.

Ankaragücü'nün gollerini ise 54. dakikada Mahmut Akan, 64. dakikada Alihan Kubalas attı.

Bu maçın rövanşı 18-19 veya 20 Aralık'ta Ankara'da oynanacak.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 16:36
  1. Muğla
  2. TÜRKİYE KUPASI
  3. Bodrumspor
  4. Süper Lig
  5. Ziraat Türkiye Kupası
  6. Ankaragücü

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