Süper Lig ekibi Bodrum'da bozguna uğradı
Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında konuk olduğu Bodrumspor'a4-2 yenildi.06 Aralık 2018 Perşembe 16:36
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Bodrumspor, Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Muğla Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada Bodrumspor, Ankaragücü'nü 4-2 mağlup etmeyi başardı.
Bodrumspor'a rakibi karşısında galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Orhan Aktaş, 69. dakikada Harun Kavaklıdere, 82. dakikada Emre Şahin, 86. dakikada Celal Dumanlı kaydetti.
Ankaragücü'nün gollerini ise 54. dakikada Mahmut Akan, 64. dakikada Alihan Kubalas attı.
Bu maçın rövanşı 18-19 veya 20 Aralık'ta Ankara'da oynanacak.
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