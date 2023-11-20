Süper Lig ekibi başkansız kaldı! Kimse aday olmuyor
Konyaspor'da bugün gerçekleştirilmesi beklenen olağanüstü genel kurulda adaylığı konuşulan Adem Bulut, adaylıktan çekildi. Yeşil-beyazlılarda başkan adayı kalmadı. Detaylar haberimizde...
Konyaspor'da pazartesi gerçekleştirilmesi beklenen olağanüstü genel kurulda geçen günlerde adaylığı konuşulan Adem Bulut'un adaylıktan çekildiği iddia edildi.
Daha önce adaylığı konuşulan Adem Bulut'un maddi yönden yeterli desteği almadığı için adaylıktan çekildiği bildirildi.
Konyaspor'da genel kurul öncesi başkanlığa aday kalmazken, genel kurulun önümüzdeki günlere erteleneceği ifade edildi.
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