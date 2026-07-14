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Spor Süper Lig devleri Arthur Theate yarışında!
Spor

Süper Lig devleri Arthur Theate yarışında!

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Süper Lig devleri Arthur Theate yarışında!

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Galatasaray, Eintracht Frankfurt forması giyen Belçikalı stoper Arthur Theate’yi kadrosuna katmak için karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 26 yaşındaki savunmacı için ilk temasları kurarken, sarı-kırmızılılar da savunma hattında yaşanabilecek olası bir ayrılığa karşı oyuncuyu yakından takip ediyor.

Yeni sezon öncesi savunma hattına güçlendirmek isteyen Beşiktaş ve Galatasaray karşı karşıya geldi. Siyah beyazlı ekibin, Eintracht Frankfurt forması giyen 26 yaşındaki futbolcu Arthur Theate için temasa geçtiği öğrenilirken Galatasaray'ın da oyuncuyu yakından takip ettiği belirtildi.

Beşiktaş ve Galatasaray, transfer döneminde Arthur Theate için karşı karşıya gelebilir.

BEŞİKTAŞ'TAN İLK TEMAS

Beşiktaş, Eintracht Frankfurt forması giyen 26 yaşındaki Belçikalı stoperi kadrosuna katmak istiyor.

Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Beşiktaş, Theate transferi için ilk temaslara başladı. Beşiktaş'ın, bu transfer için Bayer Leverkusen ile rekabet halinde olduğu yazıldı.

GALATASARAY DA PEŞİNDE

Galatasaray da savunma hattında yaşanabilecek bir ayrılığa karşı Theate'nin durumunu yakından takip ediyor.

Eintracht Frankfurt'ta geride kalan sezonda 33 maçta süre bulan Theate, savunma performansının yanı sıra 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

SÖZLEŞMESİ, PİYASA DEĞERİ

Güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösterilen Arthur Theate'nin, Eintracht Frankfurt ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

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