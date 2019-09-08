Süper Lig derbi maçları 2019 ne zaman?| Süper Lig'de 17. haftaya kadar oynanacak maçlar
Süper Lig derbi maçları ne zaman? sorusu futbolseverler tarafından yoğun olarak araştırılıyordu. Merak edilen Süper Lig derbi tarihleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 17. haftaya kadar olan maçların programlarını duyurdu. Süper Lig'de ilk yarı programı açıklanırken, derbilerin tarihleri de belli oldu. Peki, Süper Lig derbi maçları ne zaman? İşte Süper Lig'de 17. haftaya kadar oynanacak maçlar, Süper Lig derbi tarihleri ...08 Eylül 2019 Pazar 16:34
Süper Lig derbi maçları ne zaman? sorusu futbolseverler tarafından yoğun olarak araştırılıyordu. Merak edilen Süper Lig derbi tarihleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 17. haftaya kadar olan maçların programlarını duyurdu. Süper Lig'de ilk yarı programı açıklanırken, derbilerin tarihleri de belli oldu. Peki, Süper Lig derbi maçları ne zaman? İşte Süper Lig'de 17. haftaya kadar oynanacak maçlar, Süper Lig derbi tarihleri ...
TFF, Süper Lig'in 4 - 17. hafta müsabaka programını açıkladı. Federasyon'dan yapılan yazılı açıklamada da, "Program, UEFA Kupalarında mücadele eden takımların müsabakaları, yayıncı kuruluşun yayın prensipleri ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları dikkate alınarak hazırlandı.
Süper Lig derbi tarihleri
Açıklanan program doğrultusunda Süper Lig'in ilk yarısında oynanacak derbi tarih ve saatleri de belli oldu. Program şu şekilde:
6. Hafta
28 Eylül Cumartesi
20.00 Galatasaray - Fenerbahçe
29 Eylül Pazar
19.00 Trabzonspor - Beşiktaş
9. Hafta
27 Ekim Pazar
19.00 Beşiktaş - Galatasaray
13. Hafta
1 Aralık Pazar
19.00 Trabzonspor - Galatasaray
16. Hafta
22 Aralık Pazar
19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş
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