Süper Lig derbi maçları 2019 ne zaman?| Süper Lig'de 17. haftaya kadar oynanacak maçlar

Süper Lig derbi maçları ne zaman? sorusu futbolseverler tarafından yoğun olarak araştırılıyordu. Merak edilen Süper Lig derbi tarihleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 17. haftaya kadar olan maçların programlarını duyurdu. Süper Lig'de ilk yarı programı açıklanırken, derbilerin tarihleri de belli oldu. Peki, Süper Lig derbi maçları ne zaman? İşte Süper Lig'de 17. haftaya kadar oynanacak maçlar, Süper Lig derbi tarihleri ...

TFF, Süper Lig'in 4 - 17. hafta müsabaka programını açıkladı. Federasyon'dan yapılan yazılı açıklamada da, "Program, UEFA Kupalarında mücadele eden takımların müsabakaları, yayıncı kuruluşun yayın prensipleri ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları dikkate alınarak hazırlandı.

Süper Lig derbi tarihleri

Açıklanan program doğrultusunda Süper Lig'in ilk yarısında oynanacak derbi tarih ve saatleri de belli oldu. Program şu şekilde:

6. Hafta

28 Eylül Cumartesi

20.00 Galatasaray - Fenerbahçe

29 Eylül Pazar

19.00 Trabzonspor - Beşiktaş

9. Hafta

27 Ekim Pazar

19.00 Beşiktaş - Galatasaray

13. Hafta

1 Aralık Pazar

19.00 Trabzonspor - Galatasaray

16. Hafta

22 Aralık Pazar

19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş