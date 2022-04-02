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Spor Süper Lig bugünkü maçlar: Süper lig 31. hafta maç programı?
Spor

Süper Lig bugünkü maçlar: Süper lig 31. hafta maç programı?

Süper Lig’de bir haftalık milli ara sona erdi. Futbolseverler ise bugün hangi maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig 2 Nisan Cumartesi hangi maçlar var? Süper Lig’de bugün:

Yeniakit Publisher
2022-04-02 09:59:00 -
Süper Lig bugünkü maçlar: Süper lig 31. hafta maç programı?

2022 Dünya Kupası Eleme maçları sebebiyle Süper Lig’e bir hafta ara verildi. Süper Lig’de heyecan 2 Nisan Cumartesi günü 31.hafta maçlarıyla sürecek. Peki, bugün kimin maçı var?

Süper Lig bugünkü maçlar: Süper lig 31. hafta maç programı?

Süper Lig 31.hafta

2 Nisan Cumartesi

13.30 GZT Giresunspor-Demir Grup Sivasspor

16.00 Altay-Fraport TAV Antalyaspor

16.00 Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe

20.30 Galatasaray-Vavacars Fatih Karagümrük

3 Nisan Pazar

13.30 Kasımpaşa-Gaziantep

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor

20.30 Trabzonspor-Beşiktaş

4 Nisan Pazartesi

20.30 Medipol Başakşehir-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

20.30 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor

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