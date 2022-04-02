Süper Lig bugünkü maçlar: Süper lig 31. hafta maç programı?
Süper Lig’de bir haftalık milli ara sona erdi. Futbolseverler ise bugün hangi maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig 2 Nisan Cumartesi hangi maçlar var? Süper Lig’de bugün:
2022 Dünya Kupası Eleme maçları sebebiyle Süper Lig’e bir hafta ara verildi. Süper Lig’de heyecan 2 Nisan Cumartesi günü 31.hafta maçlarıyla sürecek. Peki, bugün kimin maçı var?
Süper Lig bugünkü maçlar: Süper lig 31. hafta maç programı?
Süper Lig 31.hafta
2 Nisan Cumartesi
13.30 GZT Giresunspor-Demir Grup Sivasspor
16.00 Altay-Fraport TAV Antalyaspor
16.00 Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe
20.30 Galatasaray-Vavacars Fatih Karagümrük
3 Nisan Pazar
13.30 Kasımpaşa-Gaziantep
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor
20.30 Trabzonspor-Beşiktaş
4 Nisan Pazartesi
20.30 Medipol Başakşehir-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
20.30 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor