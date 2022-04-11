Süper Lig 32.hafta puan durumu | Süper Lig gelecek haftanın programı
Süper Lig’de 32.hafta pazartesi akşamı oynanan Antalyaspor-Hatayspor maçıyla noktalandı. Futbolseverler alınan sonuçları ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig hangi takımlar düştü?
Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Peki, 33.hafta maçları ne zaman?
Süper Lig 32.hafta puan durumu | Süper Lig gelecek haftanın programı
Süper Lig’in 32.haftası tamamlandı. Yeni Malatyaspor lige veda eden ilk ekip oldu. İşte, alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu…
Vavacars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa:3-2
Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor: 2-1
Göztepe-Yukatel Kayserispor: 1-2
Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor: 4-1
Gaziantep FK-Trabzonspor: 0-0
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-GZT Giresunspor: 0-1
Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir: 0-2
Adana Demirspor-Altay: 3-1
Fenerbahçe-Galatasaray: 2-0
Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor: 4-1
33. hafta:
15 Nisan Cuma:
20.30 Yukatel Kayserispor-Çaykur Rizespor
20.30 Trabzonspor-Vavacars Fatih Karagümrük
16 Nisan Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor
16.00 Altay-Medipol Başakşehir
20.30 Fenerbahçe-Göztepe
17 Nisan Pazar:
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK
16.00 Kasımpaşa-Adana Demirspor
20.30 GZT Giresunspor-Beşiktaş
18 Nisan Pazartesi:
20.30 Galatasaray-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor