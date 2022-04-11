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Spor Süper Lig 32.hafta puan durumu | Süper Lig gelecek haftanın programı
Spor

Süper Lig 32.hafta puan durumu | Süper Lig gelecek haftanın programı

Süper Lig’de 32.hafta pazartesi akşamı oynanan Antalyaspor-Hatayspor maçıyla noktalandı. Futbolseverler alınan sonuçları ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig hangi takımlar düştü?

Yeniakit Publisher
2022-04-11 22:38:00 -
Süper Lig 32.hafta puan durumu | Süper Lig gelecek haftanın programı

Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Peki, 33.hafta maçları ne zaman?

Süper Lig 32.hafta puan durumu | Süper Lig gelecek haftanın programı

Süper Lig’in 32.haftası tamamlandı. Yeni Malatyaspor lige veda eden ilk ekip oldu. İşte, alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu…

Vavacars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa:3-2

Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor:         2-1

Göztepe-Yukatel Kayserispor:    1-2

Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor:    4-1

Gaziantep FK-Trabzonspor: 0-0

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-GZT Giresunspor:            0-1

Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir:         0-2

Adana Demirspor-Altay:               3-1

Fenerbahçe-Galatasaray:            2-0

 Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor:      4-1

33. hafta:

15 Nisan Cuma:

20.30 Yukatel Kayserispor-Çaykur Rizespor

20.30 Trabzonspor-Vavacars Fatih Karagümrük

16 Nisan Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor

16.00 Altay-Medipol Başakşehir

20.30 Fenerbahçe-Göztepe

17 Nisan Pazar:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK

16.00 Kasımpaşa-Adana Demirspor

20.30 GZT Giresunspor-Beşiktaş

18 Nisan Pazartesi:

20.30 Galatasaray-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

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