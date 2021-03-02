  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Süper Lig 28. hafta puan durumu sonuçlar
Spor

Süper Lig 28. hafta puan durumu sonuçlar

Süper Lig 28. hafta fikstürü merak ediliyor. Süper Lig'de 28. haftasında perde, bugün oynanan 2 karşılaşma ile resmen açıldı. Günün ilk maçında Gaziantep FK, sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. Beşiktaş deplasmanda konuk olduğu Yeni Malatyaspor'u tek golle geçerek zirveyi bırakmadı. İşte Süper Lig 28. hafta puan durumu ve maç sonuçları

Yeniakit Publisher
2021-03-02 23:38:00 -
Süper Lig 28. hafta puan durumu sonuçlar

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ligde yeni haftaya bugün oynanan 2 maçla girildi. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı ve merakla araştırılan Süper Lig 28. hafta puan durumu...

Süper Lig 28. hafta puan durumu

2 MART SALI

Gaziantep FK2-1Gençlerbirliği
Yeni Malatyaspor 0-1 Beşiktaş

3 MART ÇARŞAMBA

BB Erzurumspor-Fatih Karagümrük
Sivasspor-Hatayspor
Başakşehir FK-Konyaspor
MKE Ankaragücü-Galatasaray
Kayserispor-Çaykur Rizespor

4 MART PERŞEMBE

Kasımpaşa-Trabzonspor
Alanyaspor-Göztepe
Fenerbahçe-Antalyaspor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CNN Türk'te ortalık karıştı!
Gündem

CNN Türk'te ortalık karıştı! "Cahil sensin lan alçak"

Hukukçu Ruşen Gültekin ve gazeteci Melik Yiğitel arasında hukuk meselesi konuşulurken yaşanan kavgada hakaretler havada uçuştu. Yiğitel, Gül..
Almanlardan kankaları PKK'ya mesaj var: Kaçmak için 7 saniyeniz var
Medya

Almanlardan kankaları PKK'ya mesaj var: Kaçmak için 7 saniyeniz var

Dağlık Karabağ'da da başarısını kanıtlayan Türk SİHA'larını dünya basını dilinden düşürmüyor. Alman basınında övgüyle bahsedilen SİHA'lara i..
Pilotsuz savaş uçağı test edildi
Teknoloji

Pilotsuz savaş uçağı test edildi

Boeing ile Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri yaptıkları ortak açıklamada, mürettebatlı uçaklarla birlikte çalışmak üzere tasarlanmış pilot..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay