Süper Lig 28. hafta puan durumu sonuçlar
Süper Lig 28. hafta fikstürü merak ediliyor. Süper Lig'de 28. haftasında perde, bugün oynanan 2 karşılaşma ile resmen açıldı. Günün ilk maçında Gaziantep FK, sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. Beşiktaş deplasmanda konuk olduğu Yeni Malatyaspor'u tek golle geçerek zirveyi bırakmadı. İşte Süper Lig 28. hafta puan durumu ve maç sonuçları
Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ligde yeni haftaya bugün oynanan 2 maçla girildi. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı ve merakla araştırılan Süper Lig 28. hafta puan durumu...
Süper Lig 28. hafta puan durumu
2 MART SALI
Gaziantep FK2-1Gençlerbirliği
Yeni Malatyaspor 0-1 Beşiktaş
3 MART ÇARŞAMBA
BB Erzurumspor-Fatih Karagümrük
Sivasspor-Hatayspor
Başakşehir FK-Konyaspor
MKE Ankaragücü-Galatasaray
Kayserispor-Çaykur Rizespor
4 MART PERŞEMBE
Kasımpaşa-Trabzonspor
Alanyaspor-Göztepe
Fenerbahçe-Antalyaspor