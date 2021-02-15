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Spor Süper Lig 26. hafta programı | Süper Lig güncel puan durumu
Spor

Süper Lig 26. hafta programı | Süper Lig güncel puan durumu

Süper Lig lider kim? Süper Lig'de 25. hafta Antalyaspor-Yeni Malatyaspor maçıyla noktalandı. Futbolseverler 26. hafta maçlarının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig'de kim haftayı bay geçiyor. Süper Lig haftanın maçları

Yeniakit Publisher
2021-02-15 22:18:00 -
Süper Lig 26. hafta programı | Süper Lig güncel puan durumu

Süper Lig'de bu haftanın maçları | Süper Lig'de 25. hafta geride kaldı. 25. haftanın son gününde Beşiktaş deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti. Antalyaspor ile Yeni Malatyaspor ise 1-1 berabere kaldı. Peki, 26. hafta programı belli oldu mu?

Süper Lig 25. hafta

Süper Lig puan durumu

Süper Lig 26. hafta

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