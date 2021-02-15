Süper Lig 25. hafta sonuçları Süper Lig puan durumu
Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 yendi. Göztepe, Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Medipol Başakşehir, 25. haftayı 24 puanla düşme hattında tamamladı. takaş Hatayspor sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı. İşte Süper Lig 25. hafta sonuçları, Süper Lig 25. hafta puan durumu.
Süper Lig 25. haftasında yine heyecan doruktaydı. Süper Lig'in bu hafta maç sonuçlarına göre liderliğe Galatasaray mı çıkacak yoksa Fenerbahçe liderliğini sürdürecek mi? sorusu merak ediliyordu. Galatasaray, Kasımpaşa'ya son anlarda attığı golle mağlup ederek maç fazlasıyla Fenerbahçe'ye kaptırdığı liderlik koltuğuna yeniden oturdu. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 24. dakikada Soner Aydoğdu'nun golüyle 1-0 önde tamamlayan Göztepe, ikinci yarında penaltıdan Peter Zulj'un golüyle farkı 2'ye çıkardı. Medipol Başakşehir'in Deniz Türüç'le bulduğu golle farkı 1'e indirse de Göztepe müsabakadan 2-1 galip ayrıldı. Süper Lig'in 25. haftasında Atakaş Hatayspor sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Süper Lig 25. hafta maç sonuçları
Süper Lig 25. hafta maç sonuçları