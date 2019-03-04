Süper Lig 24. hafta maç sonuçları | Bu haftaki maçlar
Süper Lig 24. Hafta maçları bugün oynanacak Akhisarspor-Alanyaspor, Kasımpaşa-Trabzonspor maçlarıyla sona erecek. Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-0 yendi. İstikbal Mobilya Kayserispor Beşiktaş maçı 2-2, Fenerbahçe-Çaykur Rizespor'u 3-2 yendi. Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte Süper Lig 24. hafta maç sonuçları. Süper Lig 25. Hafta maçları-Bu hafta hangi maçlar var?04 Mart 2019 Pazartesi 08:52
Süper Lig 24. Hafta maçları bugün oynanacak Akhisarspor-Alanyaspor, Kasımpaşa-Trabzonspor maçlarıyla sona erecek. Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-0 yendi. İstikbal Mobilya Kayserispor Beşiktaş maçı 2-2, Fenerbahçe-Çaykur Rizespor'u 3-2 yendi. Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte Süper Lig 24. hafta maç sonuçları. Süper Lig 25. Hafta maçları-Bu hafta hangi maçlar var?
1 MART CUMA
20.30 Antalyaspor-MKE Ankaragücü: 2-4
2 MART CUMARTESİ
16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor: 3-2
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş: 2-2
19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: 3-2
3 MART PAZAR
13.30 Atiker Konyaspor-Göztepe: 1-1
16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: 0-2
19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray: 1-1
4 MART PAZARTESİ
20.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor (Spor Toto Akhisar)
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