Süper Lig 24. hafta maç sonuçları | Bu haftaki maçlar Süper Lig 24. Hafta maçları bugün oynanacak Akhisarspor-Alanyaspor, Kasımpaşa-Trabzonspor maçlarıyla sona erecek. Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-0 yendi. İstikbal Mobilya Kayserispor Beşiktaş maçı 2-2, Fenerbahçe-Çaykur Rizespor'u 3-2 yendi. Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte Süper Lig 24. hafta maç sonuçları. Süper Lig 25. Hafta maçları-Bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig 24. Hafta maçları bugün oynanacak Akhisarspor-Alanyaspor, Kasımpaşa-Trabzonspor maçlarıyla sona erecek. Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-0 yendi. İstikbal Mobilya Kayserispor Beşiktaş maçı 2-2, Fenerbahçe-Çaykur Rizespor'u 3-2 yendi. Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte Süper Lig 24. hafta maç sonuçları. Süper Lig 25. Hafta maçları-Bu hafta hangi maçlar var? 1 MART CUMA 20.30 Antalyaspor-MKE Ankaragücü: 2-4 2 MART CUMARTESİ 16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor: 3-2 16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş: 2-2 19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: 3-2 3 MART PAZAR 13.30 Atiker Konyaspor-Göztepe: 1-1 16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: 0-2 19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray: 1-1 4 MART PAZARTESİ 20.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) 20.00 Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor (Spor Toto Akhisar) Süper Lig 25 ve 26. hafta maç fikstürü

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