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Süper Lig 24. hafta maç sonuçları | Bu haftaki maçlar

Süper Lig 24. Hafta maçları bugün oynanacak Akhisarspor-Alanyaspor, Kasımpaşa-Trabzonspor maçlarıyla sona erecek. Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-0 yendi. İstikbal Mobilya Kayserispor Beşiktaş maçı 2-2, Fenerbahçe-Çaykur Rizespor'u 3-2 yendi. Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte Süper Lig 24. hafta maç sonuçları. Süper Lig 25. Hafta maçları-Bu hafta hangi maçlar var?

04 Mart 2019 Pazartesi 08:52
Süper Lig 24. hafta maç sonuçları | Bu haftaki maçlar

Süper Lig 24. Hafta maçları bugün oynanacak Akhisarspor-Alanyaspor, Kasımpaşa-Trabzonspor maçlarıyla sona erecek. Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-0 yendi. İstikbal Mobilya Kayserispor Beşiktaş maçı 2-2, Fenerbahçe-Çaykur Rizespor'u 3-2 yendi. Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte Süper Lig 24. hafta maç sonuçları. Süper Lig 25. Hafta maçları-Bu hafta hangi maçlar var? 

1 MART CUMA

20.30 Antalyaspor-MKE Ankaragücü: 2-4 

2 MART CUMARTESİ

16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor: 3-2

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş: 2-2

19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: 3-2 

3 MART PAZAR

13.30 Atiker Konyaspor-Göztepe: 1-1

16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: 0-2

19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray: 1-1 

4 MART PAZARTESİ

20.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor (Spor Toto Akhisar)

Süper Lig 25 ve 26. hafta maç fikstürü

Haftanın Özeti

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 08:52
  1. Sivas
  2. Konya
  3. Bursa
  4. Antalya
  5. Ankara
  6. İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş: 2-2
  7. Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: 3-2
  8. Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: 0-2
  9. Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray: 1-1
  10. Kasımpaşa-Trabzonspor maçı kaç kaç bitti
  11. Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor maç sonucu

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