Beşiktaş, deplasmanda Göztepe’yi 2-1’lik skorlar yenmesi üzerine Süper Lig’in 2020-2021 sezonu şampiyonu oldu. Futbolseverlere büyük heyecan yaşatan bu sezonun bitmesi üzerine birçok kişi, 2021-2022 sezonuna ilişkin bazı soruların yanıtını araştırmaya başladı. Bunlardan bir tanesi de Süper Lig 2021-2022 transfer sezonunun ne zaman başlayacağı oldu. Peki, Süper Lig 2021-2022 transfer sezonu ne zaman başlar? TFF açıklama yaptı mı?