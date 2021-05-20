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Spor Süper Lig 2021-2022 transfer sezonu ne zaman başlar?
Spor

Süper Lig 2021-2022 transfer sezonu ne zaman başlar?

Beşiktaş, deplasmanda Göztepe’yi 2-1’lik skorlar yenmesi üzerine Süper Lig’in 2020-2021 sezonu şampiyonu oldu. Futbolseverlere büyük heyecan yaşatan bu sezonun bitmesi üzerine birçok kişi, 2021-2022 sezonuna ilişkin bazı soruların yanıtını araştırmaya başladı. Bunlardan bir tanesi de Süper Lig 2021-2022 transfer sezonunun ne zaman başlayacağı oldu. Peki, Süper Lig 2021-2022 transfer sezonu ne zaman başlar? TFF açıklama yaptı mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-20 11:55:00 -
Süper Lig 2021-2022 transfer sezonu ne zaman başlar?

Süper Lig 2021-2022 sezonu öncesi Süper Lig takımları transfer sezonunda yarışacak. Sezon öncesi yeni transferlerle Lig’e damga vurmak isteyen takımlar, transfer sezonu öncesi arayışlara başladı. Futbolseverler, Süper Lig’de transfer sezonunun ne zaman açılacağını merak ediyor. Konuya ilişkin TFF’nin açıklamaları yakından takip ediliyor.

Taraftarlar, transfer sezonu için arama motorlarında sık sık araştırma yapıyor. Peki, Süper Lig 2021-2022 transfer sezonu ne zaman başlar? 2021-2022 transfer sezonu başladı mı? TFF, transfer sezonunu açıkladı mı?

Süper Lig 2021-2022 transfer sezonu ne zaman başlar?

Süper Lig 2021-2022 transfer sezonunun başlayacağı tarih, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

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