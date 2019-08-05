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Süper Kupa’ya özel paket

Turkcell, Avrupa futbolunun zirvesindeki iki şampiyonunun karşılaşacağı dev Süper Kupa finali için Türkiye’ye gelecek taraftarlara Turist Tanışma Paketi’ylesüper internet sunuyor.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:37
Süper Kupa’ya özel paket

Turkcell, Avrupa futbolunun zirvesindeki iki şampiyonunun karşılaşacağı dev Süper Kupa finali için Türkiye’ye gelecek taraftarlara Turist Tanışma Paketi’ylesüper internet sunuyor.


İki İngiliz futbol devi Liverpool ve Chelsea arasında 14 Ağustos’ta İstanbul’da oynanacak Süper Kupa maçı öncesi Turkcell, Türkiye’ye gelecek taraftarlara özel bir paket sunuyor.10 - 14 Ağustos tarihleri arasında ‘Turist Tanışma Paketi’ alacak taraftarlar maç gününe özel sunulacak sınırsız internet sayesinde, gün boyu İstanbul’daki coşkuyu ve saha içindeki heyecanı sevdikleriyle doyasıya paylaşabilecek. Paketin içinde ayrıca bir ay boyunca geçerli 20 GB internetin yanı sıra yurt dışındaki yakınları ile iletişim kurmaları için BiP’te geçerli 30 GB internet de yer alıyor. Paketi alanlara WhatsApp uygulamasından da sınırsız mesajlaşma olanağı sunuluyor.


Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı Süper Kupa finalinde Türk misafirperverliğini taraftarlara da yaşatmak istediklerinin altını çizen Turkcell Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, “Süper Kupa finali nedeniyle dünyanın gözü İstanbul’da olacak. Biz de bu özel günde Türkiye’ye gelecek taraftarlara Turkcell’in 1.2 Gbps’ye varan hızıyla dünyada da örnek gösterilen mobil internet hizmetinin kalitesini deneyimletmek istiyoruz. Bunun için yabancı misafirlerimize özel dört dörtlük bir süper paket hazırladık. Maç gününe özel sunduğumuz sınırsız internet sayesinde taraftarların yapacağı her paylaşım Türkiye’nin tanıtımına da katkı sağlayacak. Şimdiden iki takım taraftarlarına hoş geldiniz derken finalde iki takıma da başarılar diliyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:37
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