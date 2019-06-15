Süper Kupa'nın tarihi belli oldu Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan bilgiye göre TFF Yönetim Kurulu, TFF Süper Kupa 2019'un Ankara Eryaman Stadı'nda

TFF Süper Kupa'nın oynacağı tarih ve yer belli oldu. 7 Ağustos Çarşamba günü oynanmasına karar verdi.Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezonu şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor'un karşı karşıya geleceği müsabakanın başlama saati 20.45 olarak belirlendi.

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