Süper Kupa'nın tarihi belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan bilgiye göre TFF Yönetim Kurulu, TFF Süper Kupa 2019'un Ankara Eryaman Stadı'nda15 Haziran 2019 Cumartesi 06:18
TFF Süper Kupa'nın oynacağı tarih ve yer belli oldu.
7 Ağustos Çarşamba günü oynanmasına karar verdi.Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezonu şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor'un karşı karşıya geleceği müsabakanın başlama saati 20.45 olarak belirlendi.
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