Süper Kupada "VAR" devreye girdi

Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanan TFF Süper Kupa mücadelesinde ilk kez kullanılan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine ilk yarıda başvuruldu.

Mücadelenin 44. dakikasında Galatasaraylı Garry Rodrigues, Akhisarsporlu DanyNounkeu'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır, Dany'ye sarı kart gösterdi.

VAR Merkezi'nden gelen uyarı sonrasında Cüneyt Çakır, pozisyonda kırmızı kart olabileceği şüphesiyle "VAR" sistemine başvurma kararı verdi.

Saha kenarındaki ekrandan pozisyonu izleyen Çakır, kararını değiştirmedi ve Dany sarı kartla oyuna devam etti.