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Süper Kupada "VAR" devreye girdi

Süper Kupa'da Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanan müsabakada ilk kez kullanılan Video Yardımcı Hakem sistemine ilk devrenin son anlarında başvuruldu.

05 Ağustos 2018 Pazar 22:08
Süper Kupada "VAR" devreye girdi

Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanan TFF Süper Kupa mücadelesinde ilk kez kullanılan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine ilk yarıda başvuruldu. 

Mücadelenin 44. dakikasında Galatasaraylı Garry Rodrigues, Akhisarsporlu DanyNounkeu'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır, Dany'ye sarı kart gösterdi.

VAR Merkezi'nden gelen uyarı sonrasında Cüneyt Çakır, pozisyonda kırmızı kart olabileceği şüphesiyle "VAR" sistemine başvurma kararı verdi. 

Saha kenarındaki ekrandan pozisyonu izleyen Çakır, kararını değiştirmedi ve Dany sarı kartla oyuna devam etti. 

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 22:08
  1. Cüneyt Çakır
  2. Galatasaray
  3. akhisarspor
  4. var

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