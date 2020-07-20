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Spor

Süper Kupa’da Başakşehir’in rakibi kim olacak?

Süper Kupa finali ne zaman? | Süper Lig şampiyonu Süper Kupa finalinde karşılaşacağı rakibini beklemeye başladı. Pek çok kişi “Süper Kupa finali ne zaman?” , “Süper Kupa finali ayın kaçında?” , “2020 Süper Kupa finali tarihi” konularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-20 10:08:00 -
Süper Kupa’da Başakşehir’in rakibi kim olacak?

Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonu Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Pek çok kişi Başakşehir’in rakibinin kim olacağını araştırmaya başladı.

Süper Kupa’da Başakşehir’in rakibi kim olacak?

Türkiye Kupası finali 29 Temmuz’da Trabbzonspor ile Alanyaspor arasında oynanacak. Mücadelenin galibi ile Başakşehir Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek.

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