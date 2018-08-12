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Süper Kupa öncesi büyük kriz: Maça çıkmayız

Sevilla ile Barcelona arasında oynanacak Süper Kupa maçı öncesi İspanya Futbol Federasyonu'nun maç öncesi aldığı flaş karar doğrultusunda Sevilla, maçtan çekilme kararı alabileceklerini açıkladı.

12 Ağustos 2018 Pazar 14:55
Süper Kupa öncesi büyük kriz: Maça çıkmayız

Barcelona ile Sevilla bugün saat 23.00'te İspanya Süper Kupası'nda karşı karşıya gelecek. İspanya Futbol Federasyonu'nun bu karşılaşma öncesi yaptığı değişiklik ise büyük gerilime neden oldu.

Federasyondan yapılan açıklamada Süper Kupa maçı için, sınırı 3 olan Avrupa Birliği dışı oyuncu şartının kaldırıldığı duyuruldu.

Bunun üzerine Sevilla Kulübü karara tepki göstererek Barcelona'nın 3'ten fazla AB dışı oyuncuyla sahaya çıkması halinde maçtan çekileceklerini açıkladı.

BARCELONA KADROSUNDA AB DIŞI 4 İSİM VAR

Bilindiği üzere La Liga'da takımların kadrolarında Avrupa Birliği ülkeleri dışından sadece 3 tane oyuncu yer alabiliyor.

Barcelona'nın kadrosunda AB dışından şu 4 isim yer alıyor;

-Arturo Vidal
-Malcom
-Artur
-Marlon

Not: Messi'nin İspanyol pasaportu bulunuyor. Suarez, İtalyan eşinden dolayı çifte vatandaşlık sahibi. Coutinho'nun da eşi dolayısıyla Portekiz pasaportu mevcut. Bu 3 futbolcu AB dışından oyuncu sayılmıyor.

(Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 14:55
  1. Barcelona
  2. Sevilla
  3. İspanya Süper Kupası
  4. İspanya Futbol Federasyonu
  5. Avrupa Birliği
  6. Messi
  7. Suarez
  8. Coutinho
  9. La Liga

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