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Gündem Süper Kupa neden oynanmadı? Suudi Arabistan cephesinden ilk açıklama
Gündem

Süper Kupa neden oynanmadı? Suudi Arabistan cephesinden ilk açıklama

Yeniakit Publisher
2023-12-30 16:40:00 -
Süper Kupa neden oynanmadı? Suudi Arabistan cephesinden ilk açıklama

Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçı, yaşanan kriz nedeniyle ertelendi. Maçın organizatörü Riyadh Season'dan yapılan açıklamada, iki takımın anlaşmaya uymaması nedeniyle maçın oynanamadığı belirtildi.

Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçı, yaşanan kriz nedeniyle ertelendi. Maçın organizatörü Riyadh Season'dan yapılan açıklamada, iki takımın anlaşmaya uymaması nedeniyle maçın oynanamadığı belirtildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçı öncesi Suudi Arabistan’da pankart ve tişört krizi yaşandı. Suudi yetkililerin izin vermemesinin ardından iki kulüp maça çıkmadı ve karşılaşma ertelendi.

Süper Kupa maçının organizatörü olan Riyadh Season'dan yaşanan krizle ilgili açıklama geldi. Açıklamada, "İki takımın da anlaşmaya uymaması üzücü oldu ve bu da maçın yapılamamasına yol açtı" ifadelerine yer verildi.

İşte Riyadh Season'dan yapılan o açıklama:

"Öncelikle, kardeşimiz Türkiye Cumhuriyeti ile çeşitli alanlardaki yakın ilişkilerimizden duyduğumuzu gururu vurgulamak isteriz. Bunların arasında spor sahaları da vardır. Maçın, kapsamı dışında herhangi bir slogan olmaksızın spor yapılmasını gerektiren uluslararası futbol yönetmelikleri ve düzenlemelerine uygun olarak zamanında yapılmasını dört gözle bekliyorduk; özellikle de bu konu maç öncesinde yapılan hazırlık toplantıları çerçevesinde Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşüldüğü için ve uluslararası yönetmelikler ve düzenlemeler uyarınca bu maç için yönetmeliklerin gerekliliklerine uygulaması gerektiğini vurguladığımız zamandan beri... Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti'nin milli marşının çalınması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin sahip olduğu statünün tanınması için stadyum içinde ve tribünlerde Türk bayraklarının sergilenmesi konusunda anlaşmaya vardık. Bu anlaşmaya rağmen, iki takımın da anlaşmaya uymaması üzücü oldu ve bu da maçın yapılamamasına yol açtı."

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