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Gündem Süper Kupa maçının iptaline neden olan forma! Ortaya çıktı
Gündem

Süper Kupa maçının iptaline neden olan forma! Ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2023-12-30 07:35:00 -
Süper Kupa maçının iptaline neden olan forma! Ortaya çıktı

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında 'Atatürk' krizi nedeniyle oynanmayan maç sonrası iptale neden olan forma belli oldu. Fenerbahçe'nin ısınmak için giyeceği Atatürk resminin bulunduğu forma krize neden oldu.


Futbolda Süper Kupa krizi yaşanıyor. Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe, bugün Süper Kupa Finali'nde Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da TSİ 20.45’te kozlarını paylaşacaktı.

Ancak Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın Atatürk tişörtleri ve pankartlarla ısınmaya çıkmasına Suudili yetkililerin izin vermemesinden dolayı iki kulüp mücadeleyi oynamama kararı aldı.

Türkiye'ye doğru yola çıktılar

Süper Kupa'nın iptal edilmesinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe kafilesi Türkiye'ye doğru yola çıktı.

İki kulübün geç saatlerde İstanbul'da olması bekleniyor.

Detaylar ortaya çıkıyor

Bu krizler yaşanırken maçın oynanmamasına neden olan detaylarda ortaya çıkmaya başladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Suudi yetkililerin müsade etmediği formanın görüntüsü yayınlandı.

Atatürk'ün resminin olduğu forma

Fenerbahçe'nin ısınmaya çıkarken giymek istediği formada Atatürk'ün resminin bulunması krizin başlangıcı oldu.

Gündem oldu

Beyaz tişört üzerinde Atatürk baskısının olduğu forma sosyal medyada gündem oldu.

 

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