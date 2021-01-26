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Spor Süper Kupa maçı ne zaman? Başakşehir Trabzon maçı ne zaman saat kaçta?
Spor

Süper Kupa maçı ne zaman? Başakşehir Trabzon maçı ne zaman saat kaçta?

Süper Kupa maçı hangi kanalda? 2019-2020 sezonu şampiyonu Başakşehir ile Türkiye Kupası sahibi Trabzonspor, Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Peki, Süper Kupa maçı ne zaman? Süper Kupa maçı hangi kanalda? Süper Kupa finali ne zaman saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2021-01-26 12:21:00 -
Süper Kupa maçı ne zaman? Başakşehir Trabzon maçı ne zaman saat kaçta?

Süper Kupa finali hangi gün? Süper Lig şampiyonu ve Türkiye Kupası sahibinin karşı karşıya geldiği Süper Kupa finali heyecanına sayılı saatler kaldı. Peki, Süper Kupa maçı ne zaman?

Süper Kupa maçı ne zaman? Başakşehir Trabzon maçı ne zaman saat kaçta?

Geçen sezon Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor, TFF Süper Kupa maçında 27 Ocak Çarşamba günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Saat 20.45'te başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak mücadeleyi, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.

Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir'de, Süper Kupa maçı öncesinde önemli eksikler bulunuyor. Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Edin Visca, Rafael ve Nacer Chadli, bu maçta forma giyemeyecek. Medipol Başakşehir'de sahalardan uzun süredir ayrı kalan ve tedavileri devam eden Junior Caiçara ve Boli Bolingoli-Mbombo da takımdaki yerlerini alamayacak.

Trabzonspor'da ise İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında aldığı darbe sonucu sağ ayak bileği kırılan ve ameliyat edilen Abdülkadir Ömür, Süper Kupa maçında forma giyemeyecek.

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