Süper Kupa maçı ne zaman?
Süper Kupa finali ne zaman nerede saat kaçta? | Medipol Başakşehir’in şampiyonluğunun ardından gözler Süper Kupa maçına çevrildi. Şampiyonluğa ulaşan Başakşehir ile Türkiye Kupası şampiyonunun karşılaşacağı maçın tarihi nerede oynanacağı merak ediliyor. İşte, detaylar.
Süper Lig’de 2019-2020 sezonu şampiyonu belli oldu. Şampiyonun belli olmasının ardından gözler Süper Kupa finalinin ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı.
Süper Kupa maçı ne zaman?
Süper Lig'de şampiyon olmayı garantileyen Medipol Başakşehir, TFF Süper Kupa için de mücadele edecek.
Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelecek Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının galibi, TFF Süper Kupa'da Medipol Başakşehir'in rakibi olacak.
Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonu 2021 yılı ocak ayında Katar'da karşı karşıya gelecek.
Hem koronavirüs salgını hem de Katar'daki hava şartları sebebiyle Süper Kupa finali 2021 Ocak ayında oynanacak. Takımlar final müsabasında toplamda 1 milyon dolar para ödülü kazanacak.