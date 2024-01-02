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Aktüel Süper Kupa krizinde flaş gelişme! Tanju Özcan, bu kez çok fena faka bastı! Bakalım şimdi ne halt edecek
Aktüel

Süper Kupa krizinde flaş gelişme! Tanju Özcan, bu kez çok fena faka bastı! Bakalım şimdi ne halt edecek

Yeniakit Publisher
2024-01-02 16:33:00 -
Süper Kupa krizinde flaş gelişme! Tanju Özcan, bu kez çok fena faka bastı! Bakalım şimdi ne halt edecek

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Riyad'da oynanması beklenen ancak ertelenen Süper Kupa finaline yönelik Bolu'da reklam panosuna yansıtılan görselle ilgili soruşturma başlatıldı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Riyad'da oynanması beklenen ancak ertelenen Süper Kupa finaline yönelik Bolu'da reklam panosuna yansıtılan görselle ilgili soruşturma başlatıldı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasının ertelenmesinin ardından Kardelen Meydanı'ndaki dijital reklam panosuna yansıtılan görseldeki ifadeler nedeniyle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Başsavcılığın kararıyla kaldırılan görsele ilişkin soruşturma kapsamında, “içeriğin yayınlanması ile ilgili iş ve işlemleri yürüten yetkili kişi ya da kişilerin ve içeriğin paylaşılması talimatını veren yetkililerin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi” için çalışma yürütülüyor.

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