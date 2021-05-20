Süper Kupa finali tarihi belli oldu mu?
Süper Lig’in 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor’u 2-0’lık skorla devirerek 59. Ziraat Türkiye Kupası’nı kaldırdı. Bu sezon çifte şampiyonluk yaşayan Beşiktaş, Türkiye Kupası finalisti Antalyaspor ile Süper Kupa finalinde karşılaşacak. Peki, Süper Kupa finali tarihi belli oldu mu? TFF, Süper Kupa Finalini açıkladı mı?
Bu sezon çifte şampiyonluk yaşayan Beşiktaş, Türkiye Kupası finalisti Antalyaspor ile Süper Kupa finalinde karşılaşacak.
Beşiktaş kaç kez Ziraat Türkiye Kupası kazandı?
Antalyaspor’u 2-0’lık skorla deviren Beşiktaş, 10. Kez Ziraat Türkiye Kupasını müzesine götürdü.
Süper Kupa finali tarihi belli oldu mu?
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor’u 2-0’lık skorla yenen Beşiktaş Süper Kupa finalinde yeniden Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun organize ettiği Süper Kupa finalinin tarihi henüz belli olmadı. İlerleyen günlerde TFF’nin söz konusu müsabakanın tarihini ve yerini açıklaması bekleniyor.