  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Afrika'da vaka sayısı korkutuyor!
Bakan duyurdu! Türkiye'den müthiş başarı
Aselsan dev sözleşmeye imza attı
Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 FETÖ'cü yakalandı
Spor Süper Kupa finali tarihi belli oldu mu?
Spor

Süper Kupa finali tarihi belli oldu mu?

Süper Lig’in 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor’u 2-0’lık skorla devirerek 59. Ziraat Türkiye Kupası’nı kaldırdı. Bu sezon çifte şampiyonluk yaşayan Beşiktaş, Türkiye Kupası finalisti Antalyaspor ile Süper Kupa finalinde karşılaşacak. Peki, Süper Kupa finali tarihi belli oldu mu? TFF, Süper Kupa Finalini açıkladı mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-20 12:17:00 -
Süper Kupa finali tarihi belli oldu mu?

Bu sezon çifte şampiyonluk yaşayan Beşiktaş, Türkiye Kupası finalisti Antalyaspor ile Süper Kupa finalinde karşılaşacak.

Beşiktaş kaç kez Ziraat Türkiye Kupası kazandı?

Antalyaspor’u 2-0’lık skorla deviren Beşiktaş, 10. Kez Ziraat Türkiye Kupasını müzesine götürdü.

Süper Kupa finali tarihi belli oldu mu?

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor’u 2-0’lık skorla yenen Beşiktaş Süper Kupa finalinde yeniden Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun organize ettiği Süper Kupa finalinin tarihi henüz belli olmadı. İlerleyen günlerde TFF’nin söz konusu müsabakanın tarihini ve yerini açıklaması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sedat Peker'in evine operasyon görüntüleri iftirayı ortaya çıkardı
Gündem

Sedat Peker'in evine operasyon görüntüleri iftirayı ortaya çıkardı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker'in "Kadın polis yoktu, eşimin çamaşırlarını erkek polise arattınız" iftirasını yalanlayarak oper..
ABD'den Çanakkale Boğazı'nı kontrol altına alma hamlesi! Türkiye'yi kuşatmak için harekete geçtiler
Dünya

ABD'den Çanakkale Boğazı'nı kontrol altına alma hamlesi! Türkiye'yi kuşatmak için harekete geçtiler

Yunanistan'da askeri üsler kuran ABD; Dedeağaç Limanı, Demokritos Havaalanı, askeri kışlalardan sonra şimdi de Çanakkale Boğazı yakınlarında..
Dünyaca ünlü dergi övgüler yağdırdı! F-35 programından çıktıktan sonra…
Dünya

Dünyaca ünlü dergi övgüler yağdırdı! F-35 programından çıktıktan sonra…

Dünya üzerinde sayılı uçak gemileri arasına girecek olan Türkiye’nin yerli ve milli ilk uçak gemisi TCG Anadolu, dünyaya damga vurdu. SİHA p..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay