0553 313 94 23

Süper Kupa finali ne zaman oynanacak? TFF Süper Kupa 2019

Süper Kupa finali ne zaman oynanacak? Süper Kupa finali için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ziraat Türkiye Kupasının sahibi Akhisarspor ile Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek olan mücadelenin tarihi taraftarlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Süper Lig'e veda eden Akhisarspor ile yeni sezon öncesi hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek olan Süper Kupa final maçının oynanacağı tarihi TFF tarafından açıklandı. İşte süper kupa final maçı tarihi...

03 Temmuz 2019 Çarşamba 23:36
Süper Kupa finali ne zaman oynanacak? TFF Süper Kupa 2019

Süper Kupa finali ne zaman oynanacak? Süper Kupa finali için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ziraat Türkiye Kupasının sahibi Akhisarspor ile Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek olan mücadelenin tarihi taraftarlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Süper Lig'e veda eden Akhisarspor ile yeni sezon öncesi hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek olan Süper Kupa final maçının oynanacağı tarihi TFF tarafından açıklandı. İşte süper kupa final maçı tarihi...

Süper Kupa finali için geri sayım sürüyor. 2018-2019 Süper Lig'inde şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde mağlup olduğu Akhisarspor ile Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz sezon hem Ziraat Türkiye Kupasında hem de Süper Lig'de karşılaşan Galatasaray ve Akhisarspor bu kez Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşacak. Süper Kupa maçı bilindiği üzere Ziraat Türkiye Kupasını müzesine götüren takım ve Süper Lig şampiyonu arasında oynanıyor. Süper Lig şampiyonluğu ve Ziraat Türkiye kupasını aynı takımın kazanması durumunda ise Ziraat Türkiye Kupası finalisti olan takım arasında mücadele oynanıyor.

Süper Kupa finali ne zaman oynanacak?

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan bilgiye göre TFF Yönetim Kurulu, TFF Süper Kupa 2019'un Ankara Eryaman Stadı'nda 7 Ağustos Çarşamba günü oynanmasına karar verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezonu şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor'un karşı karşıya geleceği müsabakanın başlama saati 20.45 olarak belirlendi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 23:36
  1. Ankara
  2. Süper Kupa
  3. Süper Kupa finali
  4. Süper Kupa finali ne zaman
  5. Süper Kupa finali hangi tarihte
  6. süper kupa final tarihi
  7. Süper Toto Süper Lig maçı
  8. tff
  9. TFF Yönetim Kurulu
  10. Ziraat Türkiye Kupası
  11. TFF Süper Kupa 2019'
  12. TFF Süper Kupa 2019

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kemal Sunal ölüm yıldönümü | Kemal Sunal kimdir, nereli, oynadığı filmler
    1. Kemal Sunal ölüm yıldönümü | Kemal..
    2. Erol Evgin'den 50. yıl konseri
    3. BAE, Yemen'deki bazı askerlerini geri..
    4. TRT "Geleceğin İletişimcilerini"..
    5. Balkan Şampiyonu olan Türkiye kupasını..
    6. İlim Yayma Ödülleri Akademik Tanıtım..
    7. "İmanım tehlikede altında" dedi,..
    8. Askerlik yeri nasıl öğrenilir?..
    9. "Rusya ve Amerika'nın düşmanlığı yalan"
    10. Tenis: Wimbledon
    11. Süper Kupa finali ne zaman oynanacak?..
    12. M. Kemal'i bir balet oynamış
    13. UMH uluslararası topluma..
    14. Aydın’da trafik kazası: 2 ölü 3 yaralı
    15. DAEŞ Sri Lanka'ya büyük darbe vurdu!..
    16. Atletizm: 20 Yaş Altı Balkan Şampiyonası
    17. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri..
    18. Tacikistan'daki Rus askeri üssünde..
    19. FARC liderinin Venezuela'ya kaçtığı..
    20. Aydın'da otomobil tırla çarpıştı: 2..
    21. "Tercih edilen bir kulüp olacağız"
    22. Uluslararası Kapadokya Sıcak Hava..
    23. Libya'daki göçmen merkezine yönelik..
    24. Türkiye’nin ilk balon festivali başladı
    25. Hakkari’de Türkiye-İran sınır..
    26. Ülkede kırmızı alarm! Yarına kadar 1..
    27. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet..
    28. Sri Lanka'da terör saldırıları turizme..
    29. Trabzonspor, Nemanja Andusic ile..
    30. Suriye’de bomba yüklü motosiklet..
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Oğuz Haksever yine alay konusu oldu
    Oğuz Haksever yine alay konusu oldu
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    23 Haziran seçimlerine yönelik çarpıcı tespit! ‘AK Parti kendi içinden vuruldu’
    23 Haziran seçimlerine yönelik çarpıcı tespit! ‘AK Parti kendi içinden vuruldu’
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz