Süper Kupa finali iptal edilince harekete geçmişti! Ümit Özdağ'ın provokatör beslemesi tutuklandı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın provokatör beslemesi Ali Kaan Yıldırım tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Süper Kupa finalinin iptal edilmesi, Mustafa Kemal'i öne süren çevreler tarafından provokasyon aracı olarak kullanıldı.
Sokaklarda ikinci bir Gezi kalkışması çıkartmanın hayalini kuranlardan "Muhalif Gençlik" adlı sosyal medya hesabının yöneticisi Ali Kaan Yıldırım da toplumu provoke eden paylaşımlardan yaptı.
Yıldırım, milyonlarca müridana sahip İsmailağa'yı da o akşam yaptığı paylaşımlarda hedefe koydu.
Ali Kaan Yıldırım sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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