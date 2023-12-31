  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Katile kendi vatandaşlarından bir şok daha

Suudi Arabistan ve Arap ülkeleriyle ilişkileri: İran'da 2023'te neler yaşandı?

Ağır yaralı çocuğa ambulansta gözaltı!

Maghazi Mülteci Kampı'na yönelik saldırıda Filistinli Din İşleri eski Bakanı şehit oldu!

Yılbaşı gecesinde bir yerde havai fişekler bir yerde bombalar patlayacak!

O ülke Türkiye'yi geçtiğimiz günlerde övdü! ilk uçuşu ile Türkiye'nin hayalet uçağı ANKA-3 tarihe böyle geçti

Türkiye yılbaşı kutlamaya hazırlanırken İsrail Maghazi'ye bomba yağdırdı!

Süper Kupa kriziyle ilgili Cumhurbaşkanı’nın en yakınındaki isimden bomba çıkış! Yer yerinden oynayacak

Bu kadın, Galatasaray’ı da Fenerbahçe’yi de AK Parti’yi de çıldırtacak! Bu tam bir şımarıklık! ‘Oyun büyük yeğen' kafasına girip bu dolmayı yediler

Süper Kupa rezaleti hangi ‘koç’u kurban edecek? Ali Koç'un 28 Kasım'daki 'provokasyon' iması gündemde: O gün geldiğinde kimin ne duruş sergileyeceği görülecektir
Gündem Süper Kupa finali iptal edilince harekete geçmişti! Ümit Özdağ'ın provokatör beslemesi tutuklandı
Gündem

Süper Kupa finali iptal edilince harekete geçmişti! Ümit Özdağ'ın provokatör beslemesi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2023-12-31 22:11:00 -
Süper Kupa finali iptal edilince harekete geçmişti! Ümit Özdağ'ın provokatör beslemesi tutuklandı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın provokatör beslemesi Ali Kaan Yıldırım tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Süper Kupa finalinin iptal edilmesi, Mustafa Kemal'i öne süren çevreler tarafından provokasyon aracı olarak kullanıldı.

Sokaklarda ikinci bir Gezi kalkışması çıkartmanın hayalini kuranlardan "Muhalif Gençlik" adlı sosyal medya hesabının yöneticisi Ali Kaan Yıldırım da toplumu provoke eden paylaşımlardan yaptı.

Yıldırım, milyonlarca müridana sahip İsmailağa'yı da o akşam yaptığı paylaşımlarda hedefe koydu.

 Ali Kaan Yıldırım sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Rasim Ozan Kütahyalı'dan şok çıkış! 'Süper Kupa rezaleti' nedeniyle futbol yöneticilerine operasyon yapılacak' iddiası
Rasim Ozan Kütahyalı'dan şok çıkış! 'Süper Kupa rezaleti' nedeniyle futbol yöneticilerine operasyon yapılacak' iddiası

Gündem

Rasim Ozan Kütahyalı'dan şok çıkış! 'Süper Kupa rezaleti' nedeniyle futbol yöneticilerine operasyon yapılacak' iddiası

Süper Kupa skandalının ardından Türkiye’de flaş gelişme! Haberi, İçişleri Bakanı bizzat duyurdu
Süper Kupa skandalının ardından Türkiye’de flaş gelişme! Haberi, İçişleri Bakanı bizzat duyurdu

Gündem

Süper Kupa skandalının ardından Türkiye’de flaş gelişme! Haberi, İçişleri Bakanı bizzat duyurdu

Süper Kupa skandalının ardından Türkiye’de flaş gelişme! Haberi, İçişleri Bakanı bizzat duyurdu
Süper Kupa skandalının ardından Türkiye’de flaş gelişme! Haberi, İçişleri Bakanı bizzat duyurdu

Gündem

Süper Kupa skandalının ardından Türkiye’de flaş gelişme! Haberi, İçişleri Bakanı bizzat duyurdu

{relation id:1817609 slug:'rasim-ozan-kutahyalidan-sok-cikis-super-kupa-rezaleti-nedeniyle-futbol-yoneticilerine-operasyon-yapilacak-iddiasi'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23