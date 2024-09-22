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Yaşam Süper Hücre evi bu hale getirdi
Yaşam

Süper Hücre evi bu hale getirdi

Yeniakit Publisher
2024-09-22 11:17:00 -

Adana'da etkili olan Süper Hücre, bir evin damını ve balkonunu çökertti.

Adana’da dün etkili olan “Süper Hücre” olayı nedeniyle oluşan aşırı yağmurdan dolayı gece bir evin damının sundurma kısmı ile balkonu çöktü. Evde yalnız yaşayan kadının yaralanmadığı öğrenildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısından sonra Adana’da dün saat 16.00 sıralarında “Süper Hücre” olayı nedeniyle oluşan aşırı rüzgar ve yağmur hayatı felç etmişti. Yollar göle dönmüş ev ve iş yerlerini su basmıştı. Yaklaşık bir saat süren yağmur sonrası şehir felaketi yaşamıştı. Merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesinde tek başına yaşayan bir kadının evi aşırı yağmur ve rüzgara dayanamadı. Gece evin damın sundurma kısmı ve balkonu çöktü. Çökme sırasında yaşlı kadın yaralanmazken yakınları gelip kadını evden aldı. Ekipleri ise gece çöküğün olduğu yerde çalışma başlatıp güvenlik önlemi aldı.

Mahalle sakini Hatice Küpelioğlu, gece gürültü sesiyle dışarı çıktıklarında komşularının balkonunun çöktüğünü gördüklerini belirterek, “Ev sahibi yaşlı bir kadın tek başına kalıyordu. Kiracısı da evde yokmuş. Allah'tan kimseye bir şey olmadı” dedi.

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