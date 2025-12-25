Süper grip belirtileri neler? Türkiye'de salgın mı var?

Grip sezonu bu yıl beklenenden farklı bir tabloyla başladı. Dünyanın birçok ülkesinde vakalar erken yükselirken, bilim insanlarının yakından izlediği yeni bir mutasyon dikkat çekiyor. “H3N2 alt kolu K” olarak adlandırılan bu varyant, daha hızlı yayılma ihtimali ve bağışıklıktan kısmen kaçabilme özelliğiyle dikkat çekiyor. Avrupa’da artan vakalar sonrası gözler Türkiye’ye çevrilmiş durumda. Peki, Süper Grip belirtileri nelerdir?

H3N2 alt kolu K nedir?

Dünya, “H3N2 alt kolu K” olarak adlandırılan yeni bir varyant nedeniyle sert bir grip sezonuna hazırlanıyor. Grip virüslerinde mutasyonlar sık görülse de bu yıl yaygınlaşan Influenza A (H3N2) virüsü, bilim insanlarını endişelendiren bir değişim gösterdi. Bu alt varyantın, önceki yıllara kıyasla daha hızlı yayılabileceği ve toplam enfeksiyon sayısını artırabileceği belirtiliyor. Bunun nedeninin, virüsün aşılar ve önceki enfeksiyonlarla gelişen bağışıklıktan kısmen kaçabilme ihtimali olduğu ifade ediliyor. Geçen yılın grip sezonunun son on yılın en zorlularından biri olduğu hatırlatılırken, genellikle iki kötü sezonun art arda gelmediği ancak bu yeni varyantla bunun mümkün olabileceği vurgulanıyor.

Neden “süper grip” olarak adlandırılıyor?

Mint dergisine göre, H3N2 alt kolu K’nın neden olduğu enfeksiyon kamuoyunda “Süper Grip” olarak anılmaya başlandı. Bu varyant, Influenza A (H3N2) ailesi içinde genetik olarak ayrışmış bir alt grup olarak tanımlanıyor. Uzmanlar, bu durumu “alışık olunan virüsün yeni bir kuzeni” olarak değerlendiriyor. Ancak henüz bu alt kolun, önceki H3N2 varyantlarına kıyasla daha ağır hastalığa yol açıp açmadığı netlik kazanmış değil.

Grip sezonu neden erken başladı?

Bu yıl grip sezonu beklenenden erken geldi. Japonya, Avustralya ve İngiltere’de Süper Grip vakaları önceki yıllara kıyasla hızlı bir artış gösterdi. İngiltere hükümeti, ülkede görülen vakaların büyük bölümünden K varyantının sorumlu olduğunu açıkladı.

Vakaların şu an mevsim normallerinde seyrettiği ancak virüsün istikrarlı biçimde yayıldığı belirtiliyor. Süper Grip vakalarının ocak ve şubat aylarında zirve yapması beklenirken, kış seyahatleri ve tatil buluşmalarının bu artışı hızlandırabileceği ifade ediliyor.

Bu yılki grip aşısı yeterli mi?

Virüsün son yıllarda önemli ölçüde evrim geçirmesi, bu yıl uygulanan grip aşılarının etkisine ilişkin soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Laboratuvarlardan gelen ön sonuçlara göre, bu yıl aşı olan kişilerin yeni varyanta karşı antikor üretebildiği görülüyor. Aşı ile virüs arasındaki uyumsuzluğun sanılandan daha düşük olabileceği aktarılıyor.

Aşılama en etkili korunma yöntemi olarak öne çıkarken el hijyeni, kalabalık ortamlarda maske kullanımı, ortamların iyi havalandırılması ve sert yüzeylerin dezenfekte edilmesi gibi temel önlemlerin de önem taşıdığı belirtiliyor.

Süper grip belirtileri neler?

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre H3N2 alt kolu K’nın belirtileri, diğer mevsimsel H3N2 griplerinden çok farklı değil. Ancak Süper Grip, bazı solunum yolu enfeksiyonlarına kıyasla daha hızlı etkisini gösteriyor.

Covid’de görülebilen kademeli burun akıntısı ve boğaz ağrısı yerine; yüksek ateş, burun tıkanıklığı, titreme ve tüm vücutta ağrılar kısa sürede ortaya çıkabiliyor.

Türkiye’de tablo ne yönde ilerliyor?

Avrupa’da hızla yayılan mutasyonlu “süper” grip, Türkiye’de de görülmeye başlandı. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Pelin Uysal, bu yeni tipin bulaştırıcılık hızının diğer türlere kıyasla son derece yüksek olduğunu belirtiyor. Hastalığın iyileşme süresinin ise 1 hafta ile 10 gün arasında sürdüğü ifade ediliyor.

Türkiye’de influenza A testinin zorunlu olmaması ve çoğu zaman ücretli yapılması nedeniyle, görünen tablonun gerçekte daha yoğun olabileceği vurgulanıyor.

Bulaş riski neden bu kadar yüksek?

Prof. Dr. Pelin Uysal, şu anda görülen tablonun H3N2 varyantının K alt tipi olduğunu belirterek, bunun hızlı değişim potansiyeline sahip akut bir solunum yolu enfeksiyonu olduğunu söylüyor. Bulaşın, diğer varyantlarda olduğu gibi sıvı teması, hapşırma ve öksürükle yayılan damlacıklar yoluyla gerçekleştiği ifade ediliyor.

İlk 3-4 günün özellikle bulaştırıcı olduğuna dikkat çekilirken; el hijyenine özen gösterilmesi, kalabalık ortamlarda maske kullanılması ve hastalık belirtileri hissedildiğinde evde dinlenilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Çocuk acil servislerinde neden yoğunluk var?

Yüksek ateş şikayetiyle çocuk acil servislerine başvuruların arttığı bildiriliyor. Devlet ve özel hastanelerde; yüksek ateş, kusma ve halsizlik şikayetiyle başvuran çocuk hasta sayısının her geçen gün arttığı belirtiliyor.

Uzmanlar; influenza başta olmak üzere RSV, koronavirüs ve beta mikrobu gibi birçok solunum yolu etkeninin bu dönemde yaygınlaştığına dikkat çekerek aileleri uyarıyor.