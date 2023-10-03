Süper El Nino'nun etkisiyle gıda fiyatları tüm dünyada uçacak!

Okyanus sularının ısınmasıyla çeşitli hava olaylarına neden olan El Nino temmuz ayında başladı. 5 yıl sürmesi ve dünyaya yaklaşık 3 trilyon dolar zarar vermesi bekleniyor.

“Süper El Nino” uyarısını yapan Washington Post: “Hızla oluşan ve güçlenen bir El Nino iklim modeli oluşacağı tahmin ediliyor. Bu kış şimdiye kadar gözlemlenen en yoğun iklimlerden biri olarak zirveye çıkabilir. Geçmişte dünya çapında ölümcül yangınlara, kuraklığa, sıcak hava dalgalarına, sellere ve toprak kaymalarına yol açan en üst düzey süper El Nino gücüne ulaşabilir.” diye yazdı.

“Bu sefer El Nino, bilim adamlarının son haftalarda görülen şiddetli sıcak hava dalgaları ve ölümcül sel olasılığını artırdığını söylediği küresel sıcaklıklarda eşi benzeri görülmemiş bir artışla birlikte gelişiyor” diye yazan gazeteye konuşan Teksas Üniversitesi'nden araştırma bilimcisi Yuko Okumura da artan sıcaklıkların El Nino'nun dünyanın bazı bölgelerinde şiddetli yağışları tetikleme kapasitesini artırabileceğine dair işaretler bulunduğunu söyledi: “Etkinin daha güçlü olması muhtemel.”

Bir önceki süper El Nino, 2015- 16’da yaşandı. O dönem, Avustralya kuraklık ve orman yangınları ile boğuştu, Avustralya açıklarındaki Büyük Set Resifi’nde mercanlar beyazladı, Pasifik’te rekor sayıda siklonlar ve ABD’de tarihe geçen kar fırtınaları yaşandı.

Dünyanın dört bir yanında da salgın hastalıklar görüldü. Washington Post gazetesine göre, bu yılki süper El Nino, 2015- 16 kadar etkili olmayacak. İngiliz BBC Televizyonu da süper El Nino’ya dikkat çekti: “Bilim insanları, bu seferki El Nino’nun, yıl sonu itibarıyla ortalama bir El Niño’nun gücünü aşma olasılığının yüzde 84 olduğunu hesaplıyor.

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Okyanus suyundaki ısınmanın 2 dereceyi aşarak ‘süper El Nino’ kategorisine girme ihtimali de yüzde 25.” Süper El Nino, küresel piyasalarda daha şimdiden endişe konusu olmaya başladı. El Nino, daha üçüncü ayında gıda fiyatlarını artırırken; olası süper El Nino’nun fiyatları uçurmasından korkuluyor.

Voice of America (VOA), El Nino’nun şimdiden Afrika’daki fiyatları nasıl etkilediğini gözler önüne serdi: “Afrika ülkeleri, ucuz olduğu için her zaman kırmızı soğanı Tanzanya’dan alır. Bugün, örneğin, Nairobi’de satılan Tanzanya soğanı, son 7 yılın en pahalı soğanı…''

Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü’nden Joseph Glauber’a göre, bunun nedeni arz kıtlığı ve talep fazlası olduğundan dolayı Tanzanya'nın bu yıl uyguladığı soğan sınırlaması.” Bugün dünya çapında 19 ülkeden 41 gıda ihracatı kısıtlaması yürürlükte...Hindistan bu yılın başlarında pirinç sevkiyatını yasakladı ve bu da küresel ihracatın kabaca 5’te 1’inin açığına yol açtı.

Dünyanın 5'inci büyük pirinç tedarikçisi olan Myanmar, buna tahıl ihracatının bir kısmını durdurarak karşılık verdi. Hindistan soğan sevkiyatını da kısıtladı. Bu durum komşu Bangladeş'te fiyatların hızla yükselmesine neden oldu. VOA, İspanya’daki kuraklık yüzünden AB’nin zeytinyağı için Türkiye’ye yöneldiğine dikkat çekerken; Fas’ın mahsul azlığından dolayı soğan, patates ve domates ihracatını durdurduğu hatırlatıldı.

“Türkiye genelinde kar yağışı çok olmayacak”

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye’yi çok soğuk bir kışın beklemediğini belirtti: “Sonbahar ve kış aylarında çok soğuk bir kış beklemiyoruz. Kar yağışı çok olmayacak. Sıcaklıklar ortalamanın üzerinde geçecek. Bu kış Anadolu'da kar yağışı sıcaklıkların yüksekliği nedeniyle beklenen düzeyde olmayabilir. Kar yağışının eksikliği barajlar için risk teşkil eder. Şimdiden seneye oluşacak hidrolojik kuraklık için tedbir alalım. Su kaybını önleyen suyu barajlarda toplayan projeleri düşünelim.

Marmara bölgesinde yağışlar ortalamanın altında Akdeniz Doğu Anadolu ve Karadeniz'de ortalama ve üzerinde yağış olabilir. Kar yağışı örtü yapacak ve yerde kalacak miktarda Marmara'da zor görünüyor. Sonbahar dahil olmak üzere kışın Marmara Bölgesi’nde yağış azlığı devam edecek. Anadolu’nun büyük bölümü ortalama yağış alacak. İç Anadolu’da da kar yağışı az olacak.”