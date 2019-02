Süper bitki Brokoli! Brokolinin faydaları nelerdir? Brokoli neye iyi gelir?

Doğru tüketilirse sadece vücuda giren bir bitki olmanın dışında tam bir vitamin deposudur. Kanser riskini azaltan, vücuttaki sağlıklı hücreleri ve dokuları destekleyen, oksidatif stresi azaltan, çok sayıda antioksidan içerir. Gözlerinizden cildinize, kemiklerinizden dişlerinize kadar tüm vücuda katkısı bulunan brokoli bağışıklık sistemini güçlendirir, yaşlanmayı geciktirir. Brokolinin faydaları nelerdir? Brokoli neye iyi gelir? İşte brokolinin inanılmaz faydaları!

Brokoli, vücudun pH seviyelerini dengelemeye yardımcı olan alkali bir sebzedir. Çiğ ve pişmiş olarak tüketilebilir ancak hafif buharlanarak hazırlanması en pratik tüketme yöntemidir.

Brokoli nedir?

Brokoli minyatür bir ağaç şeklinde, kalın bir saptan çıkan yeşil çiçekli başlıkları yenen faydalı bir sebzedir. İçerdiği vitaminler ve lifler nedeniyle süper sebzeler diye adlandırılır. Brokoli, hücre hasarını azaltan, enfeksiyon hastalıklarını önleyen çok sayıda vitamin ve mineral içerir. Turpgiller ailesinden olan brokolinin haftada 3 kez tüketilmesinin kansere karşı koruyu olduğu pek çok bilimsel çalışma ile ortaya konmuştur.

Brokolinin içerdiği vitaminler

Brokoli bol miktarda C vitamini ve K vitamini içerir, ayrıca folat potasyum, manganez, demir, fosfor, kolin, selenyum ve kükürt gibi mineraller ile lif bakımından da zengindir. Brokolide, yüksek miktarda protein bulunur ayrıca içeriğinde bulunan bolca biyoaktif birleşikler (flavonoidler) onu süper gıda yapar. Brokoli çok sayıda vitamin içeren süper bir sebzedir.

Brokoli kansere karşı koruyucudur

Brokolinin içeriğinde bulunan biyoaktif bileşikler vücudun antioksidan kapasitesini arttırır, antimikrobiyal etkiler gösterir ve böbrek, prostat, idrar kesesi, akciğer ve rektum kanseri riskini azaltır ve büyümüş tümörlerin gerilemesine katkı sağlar. Brokolide yeterli miktarda folat (B9 vitamini) alınmasıyla, kolon, mide, pankreatik ve servikal kanserlere karşı koruma sağlamada umut vericidir. Brokoli de bulunan bir bileşik olan sülforafan vücuttan ekstra östrojeni uzaklaştırmasıyla özellikle göğüs, rahim ve kolon kanseri için yararlıdır.

Kemik ve diş sağlığını güçlendirir

Brokoli, K vitamini, kalsiyum, magnezyum, çinko ve fosfor açısından zengin olduğu için kemikleri ve dişleri güçlü tutar. C vitamini ve kalsiyum ve kemferol, periodontal, dişler ve onları çevreleyen dokuların olumlu etkiler. Yeterli miktarda K vitamini tüketmek kalsiyum emilimini artırır ve kemik sağlığını iyileştirir. Bir fincan kıyılmış brokoli günlük ihtiyacın tamamına ve günlük kalsiyum ihtiyacının yarıya yakınını sağlar. Ayrıca K vitamini, kolin ile birlikte biliş ve hafızayı artırmaya yardımcı olur.

Sülforafanın dejeneratif eklem rahatsızlığı osteoartrit (kireçlenme) hastalığını yavaşlattığı ve hatta gerilettiğini, kan şekerinin damarlarda ve dokularda yol açtığı hasarları azalttığını gösteren bilimsel çalışmalar vardır.

Brokoli sindirim sistemini güçlendirir

Brokoli gibi doğal lifli besinler yiyecekleri tüketmek, bağırsak sağlığını destekler, kabızlığı önler, insülin duyarlılığını arttırır ve kolon kanseri riskini azaltır. Ayrıca bağışıklık sistemini korur ve iltihaplanmayı önlemede rol alır. Uygun lif, safra ve dışkı yoluyla günlük toksin atılımı için çok önemli olan düzenliliği destekler.

Brokoli içinde bulunan magnezyum ve vitaminler asitliği iyileştirir, besinlerin uygun sindirimi ve emilimini kolaylaştırır, iltihabı azaltarak mideyi rahatlatır. Brokolide bulunan kemferol bileşiği bağırsaklarda sağlıklı bakteri düzeylerini korumaya ve mide astarını sağlıklı tutmaya yardımcı olur.

Brokoli kalp sağlığını korur

Brokolide bulunan antioksidanlar genel kalp krizi riskini azaltır ve kalp sağlığını destekler. Sülforafan ve glukorafanin bileşikleri bağırsaktaki safra asitlerine bağlanarak kötü kolesterol (LDL) seviyelerini azaltır ve kalbin normal çalışmasına destek olur. Yükselmiş, “kötü” kolesterol ve trigliserit düzeylerinin kalp hastalığı için yarattığı olumsuz risk faktörlerinin önlenmesinde etkindir. İçerdiği bol miktarda potasyum ve C vitamini oksijen yetersizliğine bağlı oluşan kalp rahatsızlıklarını önlemeye yardımcı olur.

Kan şekerini düzenler, anemiyi önler

İçeriğinde bol miktarda krom bulunan brokoli, sağlıklı insülin salımına yardımcı olur ve böylece kan şekeri kontrolünü düzenler. Brokoli filizlerinin tip 2 diyabetik hastalarda insülin dengesini düzenlediği ileri sürülmüştür. Brokolide bulunan, kükürt ve amino asitlerin varlığı (C vitaminiyle birlikte) brokoliyi çok iyi bir kan temizleyici ve ürik asit gibi serbest radikaller ile toksinlerin atılmasına yardımcı bir besin yapmaktadır. Brokoli, kan dolaşımını rahatlatır ve libidoyu yükseltir. Demir ve protein açısından zengin olan brokoli anemi gelişimini önler ve anemi sorunu olanlar için çok faydalıdır.

Brokoli bağışıklık sistemini güçlendirir

Brokoli gibi faydalı sebzelerden günde bir porsiyon tüketiminin yaşlanmayı yavaşlattığı ve bununla ile ilişkili zihinsel gerilemeyi önlediği bazı bilimsel araştırmalarda ileri sürülmüştür. Brokoli, içinde bulunan kuersetin insülin duyarlılığı kaybı, kilo alımı ve fiziksel aktivitede düşüş gibi tipik yaşlanma etkilerini azaltarak bağışıklık sistemini güçlendirirve enerji üretimi kaybını telafi eder. Brokoli içinde bulunan Sülforafan da yaşlanma sürecini yavaşlatır.

Brokoli göz sağlığını korur

Brokolide bulunan bileşik ve vitaminler göz sağlık için çok faydalıdır. Lutein ve zeaksantin yaşa bağlı göz rahatsızlıklarının önlenmesi ile ilişkilidir. A vitamini eksikliği gece körlüğüne neden olabilir ve brokoli vücutta A vitamini haline dönüştürülen beta-karoten içerir.

Bu maddeler, gözlerin maküler dejenerasyonu ve kataraktlara karşı korunmasını sağlarken radyasyonun neden olduğu hasarı da onarırlar. Yapılan bir araştırma brokoli’nin beta-karoten bakımından zengin içeriğinin Amyotrofik Lateral Sklerozun (ALS) hastalığına yakalanma olasılığını azalttığını göstermiştir.

Brokoli cilt sağlığını korur ve cildi gençleştirir

Bol miktarda C vitamini içeren Brokoli, bağışıklık sistemi destekler ve alerji belirtilerini önler. C vitamini, cilt için ana destek sistemi olan kolajen oluşumunda gereklidir. Brokoli içerisindeki biyoaktif bileşikleri cilt kanserine yol açan UV radyasyon hasarına karşı koruyucudur. A ve C vitaminleri sağlıklı saçlar için gereken vitaminlerdir. Bir fincan brokoli günlük C vitaminin ihtiyacının %84’ünü karşılar.