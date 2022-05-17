Süper bataryanın üretimi başlıyor! Tesis Türkiye'de kurulacak

Togg'un batarya üretimindeki ortağı Çinli Farasis, 8 dakikalık şarj ile 250 km yol yapan ve 1.5 milyon km ömürlü süper bataryasını Gemlik'te üretecek. Dördüncü nesil batarya 2025'ten itibaren kullanıma sunulacak.

Yerli otomobil markamız Togg'un da batarya üretimindeki orağı Çinli Farasis Energy, dünyanın bu alandaki en büyük kuruluşlarından. TOGG dışında başta Alman üretici Mercedes olmak üzere çok sayıda markayla işbirliği yapan Farasis, yeni bir yüksek performanslı batarya hücreleri geliştirdiğini duyurdu. Yeni bataryalar 8 dakikalık şarj ile 250 km'ye kadar menzili mümkün kılacak.

2025 yılında hazır

Fararis'in 2025 yılından itibaren kullanıma sunmaya başlayacağı 4. nesil bataryalarda anot malzemesi olarak grafit yerine silikon görev yapıyor. Gene lityum teknolojili süper bataryalarda, daha düşük ağırlıklarla daha yüksek performans elde ediliyor. Yaklaşık 30 kg daha hafif bataryalar hızlı şarj özellikleri dışında, daha yüksek ömür ve 700 km'ye aşan menzilleriyle de yeni ufuklar açıyor. Üretilecek yeni nesil bataryaların kullanım ömrünün 1.5 milyon kilometreyi de aşacağı vurgulanıyor.

120 ülkeye ulaşacak

Elektrikli araçlar için batarya hücresi ve modül üretimi yapacak olan şirketin, 15 Gigawatt saat kapasiteli batarya hücresinin yanında, 19.8 GWs kapasiteli batarya-modül paketini de üreteceği açıklandı. Siro, geliştirdiği enerji depolama çözümlerini küresel pazarlara sunacak, Türkiye'nin yanında bölgedeki 120 ülkeden de doğrudan sorumlu olarak otomotivin yanında yenilenebilir enerji, elektrik şebekesi, şarj istasyonları ve mesken çözümlerini destekleyecek enerji depolama çözümleri sağlayacak.

Çin dışındaki ilk ve tek tesis

Farasis'in şu ana kadarki tek fabrikası anavatanı Çin'de bulunuyor. Fararis'in Almanya ve Kanada'da iki ayrı tesis için planları olduğu bilinirken tarihleri belirsizliğini koruyor. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Şirketin Çin dışındaki ilk üretim tesisiyse Gemlik olacak, burada üretilen bataryalar dünyaya satılacak.

30 Milyar TL yatırım bedeli var

Togg ile Çinli enerji devi Farasis ortaklığında yüzde 50-50 ortaklıkla 'siro' isimli şirket kurulup, batarya fabrikası için imzaların atıldığı daha önce açıklanmıştı. Siro Silk Road Temiz Enerji Çözümleri San. ve Tic. AŞ olarak kurulan şirket Avrupa'nın en büyük üreticileri arasına girecek.

2.200 istihdam

Bursa Gemlik'te kurulacak batarya fabrikası için öngörülen yatırım tutarı yaklaşık 30 milyar lira iken, fabrikanın 2 bin 200 kişiye doğrudan istihdam sağlaması planlanıyor.