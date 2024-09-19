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Gündem Süper Ay Van gölünü böyle seyretti
Gündem

Süper Ay Van gölünü böyle seyretti

Yeniakit Publisher
2024-09-19 07:12:00 - 2024-09-19 07:14:36

Van Gölü üzerinde yükselen ‘Süper Ay' görsel şölen oluşturdu. Bulutların arasından kızıl renge bürünerek çıkan ‘Süper Ay'ın oluşturduğu görüntü hayran bıraktı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Van Gölü'nde kızıl rengiyle bulutların arasından süzülerek yükselen Süper Ay'ın güzelliğini gören fotoğrafçılar o anları ölümsüzleştirdi. Ay parçalı bulut kümeleri arasından görsel şölen sunarken, ara sıra Van Gölü üzerinde oluşturduğu yakamoz da hayranlık uyandırdı.


Van Gölü üzerinde yükselen ‘Süper Ay'ı fotoğraflayan doğa fotoğrafçısı Şahin Şerefoğlu, “Bugün dolunayın Van Gölü üzerindeki doğuşu bulutların arasından süzülerek çıkması çok ilginç görüntüler oluşturdu.

Göle yansıması da ayrı bir güzellik oluşturdu. Şu anda da bulutların arasında güzel görüntüler sağladı.

Bu anı görmekten ve çekimlerini yapmaktan çok mutluyum” dedi.

San Francisco'da 'Süper Ay'
San Francisco'da 'Süper Ay'

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San Francisco'da 'Süper Ay'

Süper ay görsel şölen oluşturdu! Görüntüler büyüledi
Süper ay görsel şölen oluşturdu! Görüntüler büyüledi

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Süper ay görsel şölen oluşturdu! Görüntüler büyüledi

Side Antik Kenti "Süper Ay" ile görüntülendi
Side Antik Kenti "Süper Ay" ile görüntülendi

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Side Antik Kenti "Süper Ay" ile görüntülendi

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