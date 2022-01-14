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Kadın - Aile Supangle tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif
Kadın - Aile

Supangle tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif

Peki supangle nasıl yapılır? İşte tarifi.

Yeniakit Publisher
2022-01-14 19:13:00 - 2022-01-14 19:16:32
Supangle tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif

Supangle tarifi

Yapımı için malzemeler

  • 3,5 su bardağı süt
  • 2 çorba kaşığı un
  • 1 çorba kaşığı tereyağı
  • 4 çorba kaşığı kakao
  • 3/4 su bardağı toz şeker

Supangle tarifi nasıl yapılır?

Süt, kakao, toz şeker ve unu bir tencereye alın ve iyice çırpın. Homojen hale gelen karışımı muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırarak pişirin. İstenilen kıvama gelince kaselere paylaştırın ve soğuması için bekletin. Dilerseniz üzerini Antep fıstığı, damla çikolata ve fındık ile süsleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Yumurtasız supangle tarifi için malzemeler

  • 1 litre süt
  • 2 yemek kaşığı nişasta (30 gr)
  • 1 çay bardağı un(80 gr)
  • 3 yemek kaşığı kakao (30 gr)
  • 1 su bardağı toz şeker (180 gr)
  • 2 yemek kaşığI tereyağı(40 gr)
  • 100 gram bitter çikolata(ya da sütlü)
  • 1 su bardağı soğuk su

Yumurtasız supangle tarifi nasıl yapılır?

Öncelikle bir tencereye sütümüzü alalım. Ardından nişasta, un, kakao ve şekeri katıp karıştıralım. Ocağa alalım. Karıştırarak kaynayana kadar pişirelim. Kaynadıktan sonra çok az daha kaynatıp ocağımızın altını kapatalım. Tereyağı ve çikolatayı katıp iyice karıştıralım. 5 dakika kadar ılımasını bekleyip buz gibi olan suyu ekleyerek blender ile çekelim. (Daha iyi kıvam alması için 5-6 dakika kadar çekelim) Kullanacağımız kaplara yada bardaklara paylaştıralım. Buzdolabında 5-6 saat kadar bekletip afiyetle yiyelim. Afiyet olsun.

 

 

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