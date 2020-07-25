Sunucu Ece Üner'e ölüm tehdidi
Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner, bir sosyal medya kullanıcısı tarafından ölümle tehdit edildi.
Kadınlara yönelik şiddetin, kadın cinayetlerinin gündemin en önemli maddelerinden biri haline geldiği bu günlerde Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner, bir sosyal medya kullanıcısı tarafından ölümle tehdit edildi.
Twitter kullanıcısı, "Ben Ece Üner'i yakalarsam çiğ çiğ etini yerim... Gömmeye saçının kılını bırakmam..." diyerek tehdit savurdu. Üner, sosyal medya hesabı üzerinden tehdit eden kişiye, "Hadi bakalım gel buradayım!" diye yanıt verdi.