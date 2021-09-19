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İSLAM Sünnet’i yaşamak
İSLAM

Sünnet’i yaşamak

Peki, Hz. Peygamber’in sünnetini yaşamayı nasıl anlamalı? Hz. Peygamber’in hal ve hareketlerini şekil itibariyle taklit etmek mi yoksa o uygulamaların ruhuna uygun bir hayat sürmek mi? Elbette asıl olan sünnetin ruhuna uygun bir hayat sürmek...

Yeniakit Publisher
2021-09-19 22:51:00 -
Sünnet’i yaşamak

Hz. Peygamberin yaratılmış ve yaratılacak bütün insanlar için örnek bir şahsiyet olduğu tartışma götürmeyecek kadar açık bir hakikattir. Hayatı incelendiğinde inanan veya inanmayan bütün insanların hayranlıklarını gizleyemedikleri en güzel örnek şahsiyettir. 

O kutlu Nebî’nin hayatını anlamak ve yaşamaya çalışmak gönüllere ve bedenlere asla ağır gelecek bir şekilde değildir. 

O kolaylaştırıcı, müjdeleyici, zorlaştırmayan ve nefret ettirmeyen bir Peygamberdi.

O’nun yoluna sünnet-i seniyye (çok mühim ve kıymetli olan âli yol) denildi. Sünnetini yaşamaya çalışanların ise hem bu dünya da hem de ahirette kurtuluşa ereceği müjdelendi.
(4 Nisâ 152)

Peki, Hz. Peygamber’in sünnetini yaşamayı nasıl anlamalı? Hz. Peygamber’in hal ve hareketlerini şekil itibariyle taklit etmek mi yoksa o uygulamaların ruhuna uygun bir hayat sürmek mi? Elbette asıl olan sünnetin ruhuna uygun bir hayat sürmek...

Hz. Peygamber’in uygulamaları bazen semavî bazen de beşerî olarak tecelli ederdi. 

 Bu vesileyle Hz. Peygamberin hareketlerini ele alırken bir beşerî yönüyle birde nebevî yönüyle değerlendirmek daha sağlıklı bir sonuca ulaştırır. 

Sünnetin uygulanması ve sünnete tabi olmayı amaç ve araç olarak değerlendirebiliriz. 

Bu değerlendirme sonucunda ise; takip edilmesi ve tahlil edilmesi gereken bir peygamber karşımıza çıkıyor. 

Peygamberimizin hayatında amaçlar ve araçlar vardı. Bu durumda bazen araçlar değişir fakat amaç asla değişmezdi.

Bir mü’min de Peygamberine uyarken daha geniş çaplı bir bilgi ve donanıma  sahip olmalı.

Mesela; Hz. Peygamber ok atmış, savaşta kullanmış ve tavsiye etmiştir. Bu günümüz dünyasında Hz. Peygamber’in sünneti diye savaşta askerlerimize silah yerine ok dağıtmış olsak Peygamber Efendimizi yanlış anlamış oluruz.

 Toplumdaki hadis-i şerif ve sünnet-i seniyye algısı birilerinin tekeline ve insafına bırakılmayacak kadar önemli bir mevzudur. Selâm ve dua ile...

Kadir BAŞKOŞAN / Müezzin Kayyım

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