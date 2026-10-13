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Ekonomi
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Türkiye'nin araç haritası belli oldu! İşte en çok aracın olduğu iller!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'nin araç haritası belli oldu! İşte en çok aracın olduğu iller!

Her yıl çok sayıda araç trafiğe çıkıyor. Türkiye'de en çok otomobillerin olduğu iller belli oldu.

#1
Foto - Türkiye'nin araç haritası belli oldu! İşte en çok aracın olduğu iller!

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerin zirve yarışında hangi sırada yer aldığı merak konusu olurken Anadolu’daki illerin otomobil sayıları da dikkat çekiyor.

#2
Foto - Türkiye'nin araç haritası belli oldu! İşte en çok aracın olduğu iller!

Peki, hangi ilde kaç otomobil bulunuyor? Türkiye’de otomobil sayısının en yüksek olduğu iller hangileri? İşte il il Türkiye’nin otomobil sayıları ve merak edilen sıralama...

#3
Foto - Türkiye'nin araç haritası belli oldu! İşte en çok aracın olduğu iller!

ESKİŞEHİR

#4
Foto - Türkiye'nin araç haritası belli oldu! İşte en çok aracın olduğu iller!

SAKARYA

#5
Foto - Türkiye'nin araç haritası belli oldu! İşte en çok aracın olduğu iller!

KAYSERİ

#6
Foto - Türkiye'nin araç haritası belli oldu! İşte en çok aracın olduğu iller!

SAMSUN

#7
Foto - Türkiye'nin araç haritası belli oldu! İşte en çok aracın olduğu iller!

DENİZLİ

#8
Foto - Türkiye'nin araç haritası belli oldu! İşte en çok aracın olduğu iller!

KOCAELİ

#9
Foto - Türkiye'nin araç haritası belli oldu! İşte en çok aracın olduğu iller!

AYDIN

#10
Foto - Türkiye'nin araç haritası belli oldu! İşte en çok aracın olduğu iller!

BALIKESİR

#11
Foto - Türkiye'nin araç haritası belli oldu! İşte en çok aracın olduğu iller!

HATAY

#12
Foto - Türkiye'nin araç haritası belli oldu! İşte en çok aracın olduğu iller!

GAZİANTEP

#13
Foto - Türkiye'nin araç haritası belli oldu! İşte en çok aracın olduğu iller!

MUĞLA

#14
Foto - Türkiye'nin araç haritası belli oldu! İşte en çok aracın olduğu iller!

MANİSA

#15
Foto - Türkiye'nin araç haritası belli oldu! İşte en çok aracın olduğu iller!

MERSİN

#16
Foto - Türkiye'nin araç haritası belli oldu! İşte en çok aracın olduğu iller!

ADANA

#17
Foto - Türkiye'nin araç haritası belli oldu! İşte en çok aracın olduğu iller!

KONYA

#18
Foto - Türkiye'nin araç haritası belli oldu! İşte en çok aracın olduğu iller!

BURSA

#19
Foto - Türkiye'nin araç haritası belli oldu! İşte en çok aracın olduğu iller!

ANTALYA

#20
Foto - Türkiye'nin araç haritası belli oldu! İşte en çok aracın olduğu iller!

İZMİR

#21
Foto - Türkiye'nin araç haritası belli oldu! İşte en çok aracın olduğu iller!

ANKARA

#22
Foto - Türkiye'nin araç haritası belli oldu! İşte en çok aracın olduğu iller!

İSTANBUL/ derleyen: haber7

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