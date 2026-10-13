Türkiye'nin araç haritası belli oldu! İşte en çok aracın olduğu iller!
Her yıl çok sayıda araç trafiğe çıkıyor. Türkiye'de en çok otomobillerin olduğu iller belli oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Her yıl çok sayıda araç trafiğe çıkıyor. Türkiye'de en çok otomobillerin olduğu iller belli oldu.
İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerin zirve yarışında hangi sırada yer aldığı merak konusu olurken Anadolu’daki illerin otomobil sayıları da dikkat çekiyor.
Peki, hangi ilde kaç otomobil bulunuyor? Türkiye’de otomobil sayısının en yüksek olduğu iller hangileri? İşte il il Türkiye’nin otomobil sayıları ve merak edilen sıralama...
ESKİŞEHİR
SAKARYA
KAYSERİ
SAMSUN
DENİZLİ
KOCAELİ
AYDIN
BALIKESİR
HATAY
GAZİANTEP
MUĞLA
MANİSA
MERSİN
ADANA
KONYA
BURSA
ANTALYA
İZMİR
ANKARA
İSTANBUL/ derleyen: haber7
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