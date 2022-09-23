Sünnetçi Turhan Çömez 6'lı masaya göz kırptı

Yeni Akit Ankara

Tuba Emlek’in Youtube kanalında hazırlayıp sunduğu ‘Ne Oluyor’ programına konuk olan Turhan Çömez, İngiltere’de aslında işlerinin çok iyi olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Türkiye bir geçiş dönemi yaşıyor. İnancıma göre de bir devir kapanıyor. Bu ülkenin yurtsever insanları bir devri kapatıp, yeni bir devir açacaklar. Bu süreçte de ben kayıtsız kalmak istemiyorum. Yarın vicdanımla baş başa kaldığımda, çocuklarımın yüzüne baktığımda ülkemin değişimine ve dönüşümüne yürekten destek oldum demek için çok sık geliyorum. Kendi bölgem Balıkesir’den de yoğun ilgi ve talep de var, siyasete dönmem konusunda. Buradaki yılların düzeni ve hekimliğim de var ama her şeyi bırakmaya hazırım”

Altılı masaya göz kırptı

Parti ismi vermeyen Çömez, “Cumhur İttifakı ve HDP ile kesinlikle olmaz. Altılı Masa ve onun dışındaki muhalefet partilerini gönülden destekliyorum. Önümüzdeki günlerde kolları sıvayacağım.” dedi.