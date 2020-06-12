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Aktüel

Sungurlu’da 3 günde 186 ünite kan toplandı

Türk Kızılay’ı Derneği Çorum Kan Bağış Merkezi tarafından Sungurlu’da başlatılan kan bağışı kampanyasında 186 ünite kan toplandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 15:32:50 -
Sungurlu’da 3 günde 186 ünite kan toplandı

Türk Kızılay’ı Derneği Çorum Kan Bağış Merkezi tarafından Sungurlu’da başlatılan kan bağışı kampanyasında 186 ünite kan toplandığı bildirildi.


Kızılay Çorum Şube yetkilileri, Çorum Kan Bağışı Merkezi tarafından Atatürk Meydanı’nda Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri düzenlenen kampanya kapsamında ilk gün 67, ikinci gün 54 ve son gün 65 olmak üzere toplamda 186 ünite kan toplandığını söyledi.


Kan bağışının önemine dikkat çeken Kızılay Çorum Şube yetkilileri, kurtulacak bir hayatın bağışlanan kanlara bağlı olduğunu söyleyerek, kampanyaya destek veren herkese teşekkür ettiler.

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