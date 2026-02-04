  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Kobi

Sungurlu OSB'de kritik gündem!

Çorum Valisi Ali Çalgan başkanlığında yapılan Sungurlu OSB yönetim kurulu toplantısında, sanayicilerin taleplerinin yanı sıra ilçe için stratejik öneme sahip hızlı tren geçiş güzergahı ele alındı.

Sungurlu’nun sanayi ve ulaşım geleceğini yakından ilgilendiren başlıklar değerlendirildi. Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı, Çorum Valisi Ali Çalgan başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

 

Toplantıda, OSB'de faaliyet gösteren sanayicilerin süre uzatım talepleri ile arsa tahsis başvuruları ele alınırken, ilçe açısından büyük önem taşıyan hızlı tren geçiş güzergahı konusu da gündeme alındı. Görüşmelerde, Sungurlu OSB'nin gelişimi, yatırım ortamının güçlendirilmesi ve sanayicilerin taleplerinin değerlendirilmesine yönelik istişarelerde bulunuldu. Toplantının, bölge sanayisinin daha da güçlenmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

