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Aktüel

Sungurlu Belediyesi tedbiri elden bırakmıyor

Sungurlu Belediyesi bünyesinde hizmet veren Mesire kafe ve Şehit Üsteğmen Yılmaz Ergişi Parkı normalleşme süreci kapsamında hizmet vermeye başladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 17:18:55 -
Sungurlu Belediyesi tedbiri elden bırakmıyor

Sungurlu Belediyesi bünyesinde hizmet veren Mesire kafe ve Şehit Üsteğmen Yılmaz Ergişi Parkı normalleşme süreci kapsamında hizmet vermeye başladı.


Düzenli periyotlarla ilaçlama ve dezenfekte yapılan kafeteryalarda vatandaşlar gönül rahatlığıyla vakit geçirirken, zor zamanlardan geçtiğimiz bu günlerde stres atıyor.


Çalışanlar ortak kullanım alanlarında hijyen sağlamak ve korumak için üst seviye performans göstererek, vatandaşların sağlıklı ve güvenli vakit geçirebilmeleri adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Yapılan açıklamada, ”Tedbiri elden bırakmadan, hijyen kurallarına uygun bir şekilde hizmet veren kafeteryalarımıza tüm Sungurlulu hemşerilerimiz gönül rahatlığıyla vakit geçirmeye gelebilirler” denildi.

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