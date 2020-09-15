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Ekonomi SunExpress mobil uygulamasıyla işlemler daha hızlı gerçekleştirilebiliyor
Ekonomi

SunExpress mobil uygulamasıyla işlemler daha hızlı gerçekleştirilebiliyor

SunExpress, kullanıcı dostu mobil uygulaması ile misafirlerine özellikle pandemi koşullarında uçuşları ile ilgili en güncel bilgilere rahatça ulaşabilme ve seyahat planlarını daha hızlı ve kolay bir şekilde yapabilme imkanı sunuyor

Yeniakit Publisher
2020-09-15 10:08:48 -
SunExpress mobil uygulamasıyla işlemler daha hızlı gerçekleştirilebiliyor

İSTANBUL (AA) - SunExpress, güncellenen hızlı ve kullanımı kolay mobil uygulaması ile pandemi koşullarında misafirlerinin uçuşları ile ilgili ihtiyaç duyabileceği her şeye daha kolayca ve temassız bir şekilde erişebilmeleri ve seyahatlerini kendi tercihlerine uygun olarak planlayabilmelerini sağlıyor.

SunExpress'ten yapılan açıklamaya göre misafirler, şirketin mobil uygulaması üzerinden uçuşları ile ilgili anlık bilgilendirmelere ulaşarak, mevcut rezervasyonlarını rahatlıkla yönetebiliyor ve uygulamaları üzerinden mobil biniş kartlarını görüntüleyerek uçağa binişlerini temassız bir şekilde gerçekleştirebiliyorlar.

Bilet işlemlerinin yanı sıra ek bagaj, koltuk tercihi, yemek siparişi, online check-in gibi pek çok hizmetin sunulduğu mobil uygulama üzerinden misafirler, uçuşları sırasında tek bir tıkla SunExpress uçak içi eğlence sistemine bağlanarak gişe rekorları kıran filmlere, popüler TV programlarına, müzik listelerine, gazete ve dergi alternatiflerine, uçuş bilgilerine ve seyir haritasına ulaşabiliyor.

Ayrıca, her uçuşta puan kazandıran SunExpress'in sadakat programına mobil uygulama üzerinde kolayca üye olabilen misafirler, kazandıkları puanları diledikleri zaman görüntüleyerek hesaplarını yönetebiliyorlar.

Yenilikçi çalışmalarını sürdüren SunExpress, kullanıcı dostu mobil uygulaması ile misafirlerine özellikle pandemi koşullarında uçuşları ile ilgili en güncel bilgilere rahatça ulaşabilme ve seyahat planlarını daha hızlı ve kolay bir şekilde yapabilme imkanı sunuyor.

SunExpress mobil uygulamasını kullanmak isteyen misafirler, IOS veya android işletim sistemi bulunan tüm akıllı cihazlarından uygulamanın en güncel sürümünü indirebiliyorlar.

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