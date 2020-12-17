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Ekonomi SunExpress, DJ Burak Yeter'in hava yolu partneri oldu
Ekonomi

SunExpress, DJ Burak Yeter'in hava yolu partneri oldu

SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan: - "(Burak Yeter) ile birlikte Türk turizminin tanıtımına önemli katkılarda bulunacağımıza inanıyorum"

Yeniakit Publisher
2020-12-17 10:02:55 -
SunExpress, DJ Burak Yeter'in hava yolu partneri oldu

İSTANBUL (AA) - SunExpress, bu yıl İngiliz DJ Magazine dergisi tarafından dünyanın en iyi 100 DJ'i arasında gösterilen DJ Burak Yeter ile iş birliği anlaşması imzaladı.

SunExpress'in açıklamasına göre, şirket, kariyeri boyunca dünya çapında sergilediği performansları, imza attığı başarılı albüm ve projeleriyle pek çok kez uluslararası ödüle layık görülen Burak Yeter'in bir yıl boyunca hava yolu partneri olacak.

"Tuesday" şarkısıyla 95 farklı ülkenin müzik listelerinde 1 numaraya yükselen ve son dönemlerde çok sevilen İspanyol yapımı La Casa De Papel dizisinin jenerik müziğine yaptığı remix ile tüm dünyada adından söz ettiren Yeter, gerçekleşen imza töreninde, SunExpress ile olan iş birliği için sabırsızlandığını belirtti.

İmza töreninde DJ Burak Yeter ile bir araya gelen SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"SunExpress olarak Türk turizminin en büyük destekçilerinden biriyiz. Burak Yeter de Antalya'nın tarihi yerlerinde gerçekleştirdiği sanal konserlerle Antalya turizmini milyonlara tanıtan dünyaca ünlü bir DJ'imiz. Dünyanın beşinci, Türkiye'nin ise en iyi tatil hava yolu olarak, Avrupa'da ve dünya çapında birçok başarılı projeye imza atmış olan önemli bir isimle iş birliğine adım atmaktan dolayı oldukça heyecanlı ve mutluyuz. Kendisi ile birlikte Türk turizminin tanıtımına önemli katkılarda bulunacağımıza inanıyorum."

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